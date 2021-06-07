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112 Acil Çağrı Merkezi hizmete girdi - Son Dakika

112 Acil Çağrı Merkezi hizmete girdi

07.06.2021 16:46

Rize'de, acil çağrıların tek merkezden yönetileceği 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete açıldı.

Rize'de, acil çağrıların tek merkezden yönetileceği 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete açıldı.

İçişleri Bakanlığınca tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesi amacıyla 81 ilde hayata geçirilecek "112 Acil Çağrı Merkezi", Rize'de düzenlenen törenle hizmete girdi.

Merkezde incelemelerde bulunan Vali Kemal Çeber, bir bayılma vakasına ait çağrıya cevap vererek ilgili birime yönlendirdi. Çeber, daha sonra hizmet binasındaki diğer birimleri gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Çeber, burada yaptığı açıklamada, artık çağrı hizmeti veren 7 kurumu bir çatı altında toplandıklarını söyledi.

Merkezin, 112 acil çağrı hizmetlerini sunacak, dünyadaki son gelişmiş siteme sahip olduğuna işaret eden Çeber, "Bu kadar acil çağrı merkezi numarasını bir çatı altında birleştirdiğimizde kurumlar arası eşgüdüm ve koordinasyonu üst düzeyde sağladık. Vatandaş açısından en önemlisi, bir sürü numarayı kafasında tutmasına gerek kalmadan sadece 112'yi arayabilecek. Bu kirlilikten insanlarımızı kurtarmış olduk." dedi.

Çeber, geçen yıl 7 kurumun yaklaşık 465 bin çağrı aldığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Bu çağrıların yaklaşık 170 bini asılsız çağrı. Yani yüzde 36'sı. Asılsız çağrıyı yapan ve bunu kültür edinenler var. Garip bir durum. Öyle vatandaşlar var. Asılsız çağrı uzmanı. 100 tane yapıyor bunu. Bir ayda 100 kere şu öldü, şu kaçtı ve şu trafik kazası yaptı gibi. Bu tip vatandaşlarımızla ilgili de hukuki süreçler işletilecek. Saniyelerin önemli olduğu bu acil çağrı hizmetleri anlamında duyarlılık rica ediyoruz. Gerçek acil çağrılar için bu numaraların kullanılmasını istiyoruz. Bu süre içerinde bir yakınımız ve sevdiğimizi Allah korusun kaybetmiş oluruz. Zamanında oraya ulaşılmasını engelleyebiliriz. Bu konuda vatandaşlarımızdan duyarlı olmalarını istiyoruz."

Çeber, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda Rize'ye geleceğini, binanın resmi açılışını o zaman yapacaklarını sözlerine ekledi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nurtaç Arslan ise haziran sonu itibarıyla 81 ilin tamamında acil çağrıların tek merkezden yönetileceği 112 Acil Çağrı Merkezlerini devreye almayı planladıklarını kaydetti.

Programa, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, Vali Yardımcıları Bayram Sağır, Gülhani Ozan Sarı ve Sedat Sezi ile kurum müdürleri katıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi hizmete girdi
112 Acil Çağrı Merkezi hizmete girdi
112 Acil Çağrı Merkezi hizmete girdi
112 Acil Çağrı Merkezi hizmete girdi
112 Acil Çağrı Merkezi hizmete girdi

Rize, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete girdi - Son Dakika


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