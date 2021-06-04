Rize'de, 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete giriyor - Son Dakika

Rize'de, acil çağrıların tek merkezden yönetileceği 112 Acil Çağrı Merkezi, hizmete giriyor.

Valilikten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığınca tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesi amacıyla 81 ilde hayata geçirilecek "112 Acil Çağrı Merkezi"nin, Rize Merkez Güneysu karayolundaki yeni binasında hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

Çağrı merkezinde çalışacak personele eğitimler verilirken aynı zamanda bina içerisinde son düzenlemelerin yapıldığı ifade edilen açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, orman ve AFAD ile ilgili durumlar için bir arada hizmet vereceği kaydedildi.