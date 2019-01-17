Rize'de 112 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
2 saat önce
Rize'de kar yağışı dolayısıyla toplamda 112 köy yolu ulaşıma kapandı.
Rize
'de kar yağışı dolayısıyla toplamda 112 köy yolu ulaşıma kapandı.
Rize'de gece saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı sonrasında 112 köy yolu ulaşıma kapandı. Rize İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre sabah saatlerinde Merkezde 25, Çamlıhemşin
'de 3, Çayeli
'nde 12, Derepazarı
'nda 7, Fındıklı
'da 2, Güneysu
'da 11, Hemşin
'de 4, İkizdere
'de 29, İyidere
'de 7, Kalkandere
ilçesinde ise 22 köy yolu ulaşıma kapandı.
Özel İdare ekipleri karla kapalı olan yolları açmak için çalışmalarını sürdürürken, Çamlıhemşin ve İkizdere ilçesinde 7 köy yolu, nüfus barındırmadığı için yaz başına kadar açılmayacağı kaydedildi. - RİZE
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:26 Kaynak: İHA
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