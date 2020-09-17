Rize'de 12 katlı binada şüpheli düzenek alarmı - Son Dakika

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde 12 katlı binanın asma katında, içinde; pil, telefon ekranı, telefon iç parçası ve 3'lü led çubuk olan düzenek bulundu. Bina tahliye edilirken, bomba imha uzmanlarının incelemesi sürüyor.

Ardeşen ilçesi Düz Mahallesi Hamit Efendi Caddesi'nde bulunan 12 katlı bir binanın temizlik görevlisi Arif Nalbant (32), saat 10.30 sıralarında binanın asma katında, içinde; pil, telefon ekranı, telefon iç parçası ve 3'lü led çubuk olan bir düzenek fark etti. Nalbant'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve bomba imha uzmanı sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, binayı tahliye ederken, gelen özel kıyafetli bomba imha uzmanı, inceleme başlattı. Köylere ulaşımın sağlandığı Tunca Grup yolu ise tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı. Ardeşen Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu, Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve İlçe Emniyet Müdürü Furkan Fatih Ersoy da olay yerine geldi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.