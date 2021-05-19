Rize'de 12 kök kenevir ile esrar ele geçirildi - Son Dakika

Rize'de düzenlenen operasyonda 12 kök Hint keneviri ile 2,19 gram kubar esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fındıklı ilçesine bağlı Kıyıcık köyünde yasa dışı kenevir ekimi yapan kişilere yönelik bir adres ve eklentilerinde arama yaptı.

Aramalarda, 12 kök Hint keneviri ile 2,19 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.