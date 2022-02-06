Rize'de '13'üncü Petranboard Kayak Şenliği' - Son Dakika

RİZE'nin İkizdere ilçesi Meşeköy köyünde '13'üncü Petranboard Kayak Şenliği' düzenlendi. Yörenin eski ismi dolayısıyla 'petranboard' adı verilen tahtalarla kayak yapanlar, şenliğe katılanlar tarafından ilgiyle izlendi.

Meşeköy köyünde bu yıl 13'üncü kez 'Petranboard Kayak Şenliği' gerçekleştirildi. Meşeköy sakinleri, dedelerinin karda kaydığı 'üzme tahtası' olarak bilinen tahtaları yeniden ortaya çıkararak, doğal pistlerde kayak keyfi yaptı. Yörenin eski adı olan 'Petran' ve 'snowboard' sporundan esinlenerek 'petranboard' adını verdikleri tahtalarla kayak yapan köylüler, kıyasıya mücadele etti. Karla kaplı yamaçlarda kayakçılardan bazıları, takla atarak düştü. Şenliğe katılanlar, kemençe eşliğinde horon da oynadı. Etkinliklerde düzenlenen kayak yarışmalarında dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

'GELENEK SÜRDÜRÜLÜYOR'İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz , "Eski adıyla 'üzme tahtası', şimdi 'petranboard' olarak anılan bu kayak tahtasını yıllarca burada insanlar ulaşım aracı olarak kullandılar. 'Snowboardun atası' diyoruz. İnsanların hala geleneklerini bu etkinlikle sürdürüyor olması çok güzel. Yeniyle sentezlenerek gelecek nesillere taşınmaya çalışılıyor" diye konuştu.Meşeköy sakinlerinden Fatih Piral da "Biz Petranlıyız. Okula bile bu tahta ile kayarak giderdik. Hala fırsat buldukça 'üzme tahtası' dediğimiz bu tahta ile kaymaya devam ediyoruz" dedi. Fatih Kurt da "Önceden ulaşım aracı olarak kullanıyorduk, şimdi eğlence aracı oldu. Bir tahta, ip ve değnek ile kış eğlencemizi şimdi herkese tanıtıyoruz" diye konuştu.

'Petranboard' ile kayan Sefer Kahraman ise "Siz 'kayak' diyorsunuz biz 'üzme' diyoruz. Adı da o yüzden 'üzme tahtası', şimdi ise köyümüzün eski adını alarak 'petranboard' oldu. Bize göre çok kolay, herkes öğrensin bence çok eğlenceli" dedi.