Son Dakika Haberleri: Rize'de 14'üncü Randevu

Rize'de 14'üncü Randevu

48 dakika önce

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'de 2'nci devrenin ilk iç saha maçında Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek.

Rize'de 14'üncü Randevu, System.String[]


Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'de 2'nci devrenin ilk iç saha maçında Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek. İki takım pazar günü lig tarihlerinde 14'üncü kez rakip olacaklar.

2010/2011 sezonunda 1'inci Lig'de başlayan rekabette bugüne kadar 13 maç geride kaldı. Çaykur Rizespor 5 maçta Akhisarspor'un bileğini bükmeyi başarırken, 4 karşılaşmada sahadan yenik ayrıldı, 4 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Süper Lig'de 2013/2014 sezonu itibariyle başlayan rekabette yeşil mavililer, Manisa temsilcisine karşı; 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Süper Lig'de geride kalan maçlarda Akhisarspor filelerini 13 kez havalandıran Çaykur Rizespor, kalesinde de 8 gol gördü.

Yeşil mavililer Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta Akhisarspor'u sadece 1 kez yenebildi. Ligin ilk devresinde Manisa'da oynanan müsabaka 1-1 berabere bitmişti.

- Rize

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:55 Kaynak: DHA

Rize, Çaykur Rizespor, Spor
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