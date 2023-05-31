14 yaşındaki çocuk, annesini ölümle tehdit ettiğini öne sürdüğü babasını tabancayla öldürdü - Son Dakika
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14 yaşındaki çocuk, annesini ölümle tehdit ettiğini öne sürdüğü babasını tabancayla öldürdü

14 yaşındaki çocuk, annesini ölümle tehdit ettiğini öne sürdüğü babasını tabancayla öldürdü

31.05.2023 13:38

Rize'de 14 yaşındaki bir çocuk, annesini ölümle tehdit ettiğini öne sürdüğü babası Ali Rıza Laçin'i tabancayla vurup öldürdü. Evde silahla birlikte gözaltına alınan şüpheli çocuk sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Kaplıca Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre Ali Rıza Laçin geldiği evde oğlu M.A.L.'ye bir süredir sorun yaşadığı eşini öldüreceğini söyleyerek, belinden çıkardığı tabancayı masanın üzerine koydu.

14 yaşındaki çocuk, annesini ölümle tehdit ettiğini öne sürdüğü babasını tabancayla öldürdü

BABASINI GÖĞSÜNDEN VURDU

Annesi dışarda olan çocuk, masadan aldığı silahı saklamak istedi. Bunu fark eden baba, oğlundan silahı almak istedi. Bu sırada M.A.L., tabancayla ateş ederek babasını, göğsünden vurdu.

14 yaşındaki çocuk, annesini ölümle tehdit ettiğini öne sürdüğü babasını tabancayla öldürdü

AMELİYATA ALINAN BABA KURTARILAMADI

Kanlar içinde kalan baba yere yığılırken, silah sesi duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, ameliyata alınan Laçin, kurtarılamadı. Evde silahla birlikte gözaltına alınan şüpheli çocuk da sorgusu sonrası adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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