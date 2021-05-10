RİZE'DE 15 YAYLA EVİ YAKILDI - Son Dakika

RİZE'DE 15 YAYLA EVİ YAKILDI

10.05.2021 14:10

RİZE'nin Ardeşen ilçesine bağlı Küçükyayla Yaylası'nda içinde kimsenin bulunmadığı 15 yayla evi, kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi.

RİZE'nin Ardeşen ilçesine bağlı Küçükyayla Yaylası'nda içinde kimsenin bulunmadığı 15 yayla evi, kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Yangında 9 ev hasar görürken, 6 ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fındıklı ilçesine bağlı Arılı ve Gürsu köyü halkının kullandığı, Ardeşen ilçesi sınırlarındaki Küçükyayla Yaylası'ndaki bazı evler, 2 Mayıs'ta kimliği belirsiz kişilerce ateşe verilerek yakıldı. Yayla evlerinin yakıldığı yönünde ihbar üzerine itfaiye ekipleri, bölgeye sevk edildi. Ancak ekipler, kar nedeniyle yol kapanınca evlere ulaşamadı. Ekiplerin çıkamadığı kimsenin yaşamadığı belirlenen evlerdeki yangın kar ve yağmurun etkisiyle kendiliğinden söndü. Ev sahiplerinin yeni haberdar olduğu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 15 evin ateşe verildiği tespit edilen yangında 9 ev hasar görürken, 6 ev kullanılamaz duruma geldi.

Jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, yaylada bazı kişiler arasında, arazi kullanımı kaynaklı husumet bulunduğu öğrenildi.

'GEÇMİŞİMİZİ, EMEKLERİMİZİ YAKTILAR'

Yaylada evi olanlardan Hikmet Terzi, 'Yaylamızı yaktılar, ben çocukluğumdan beri her yaz oraya giderim. Dedelerimin yeri, çok emeklerimiz var orada. Nasıl kıydılar bu emeklere. Fotoğraflardan yanan evlerimizi gördük. Bizim de içimiz yandı' dedi.

'HABER ALINCA ÇOK ÜZÜLDÜM'

50 yıldır her yazı yaylada geçirdiğini söyleyen Emine Terzi, 50 yıldır bu yaylaya çıkıyorum. Önceden hayvancılık ederdik. Alıştım şimdi ben yaylasız duramıyorum. Her yaz çıkıyordum. Evlerimizin yandığı haberini aldım, çok üzüldüm. Bizim geçmişimizle beraber dedelerimizin kemiklerini de yaktılar? diye konuştu.

'NASIL KIYDILAR O KADAR EMEĞE'

Fatma Terzi de 'Bizim hayatımız yazları hep yaylada geçiyor. Dedelerimizden öğrendik yaylacılığı, biz de devam ettiriyoruz. Yanan evlerimizin fotoğraflarını gördüm, çok üzüldüm. Gerçekten diyecek bir şey yok. Nasıl kıydılar o kadar emeğe' ifadelerini kullandı.

RİZE'DE 15 YAYLA EVİ YAKILDI
RİZE'DE 15 YAYLA EVİ YAKILDI
RİZE'DE 15 YAYLA EVİ YAKILDI
RİZE'DE 15 YAYLA EVİ YAKILDI

Fındıklı, Ardeşen, Yangın, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RİZE'DE 15 YAYLA EVİ YAKILDI - Son Dakika


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