İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Derepazarı ilçesinde bir şahsın aracını takibe aldı.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rize'de 151 gram metamfetamin ele geçirilmesine ilişkin bir kişi tutuklandı - Son Dakika

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