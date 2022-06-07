Rize'de 151 gram metamfetamin ele geçirilmesine ilişkin bir kişi tutuklandı

Rize'de 151 gram metamfetamin ele geçirilen operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Derepazarı ilçesinde bir şahsın aracını takibe aldı.
Durdurulan otomobilde yapılan aramada, A.P'nin üzerinde 3 parça halinde 151,93 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.P, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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