Rize'de "17. Dağ Horozu Şenliği" gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Rize'de "17. Dağ Horozu Şenliği" gerçekleştirildi

04.06.2022 10:50

Rize'nin İkizdere ilçesinde "17. İkizdere Dağ Horozu Şenliği" organize edildi.

Rize'nin İkizdere ilçesinde "17. İkizdere Dağ Horozu Şenliği" organize edildi.

Kaymakamlık ve İkizdere Belediyesi iş birliğinde düzenlenen şenlik, Sivrikaya köyüne bağlı 2 bin 300 rakımlı Büyük Yayla'da gerçekleştirildi.

Katılımcılar, Türkiye'de sadece Doğu Karadeniz'de yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan dağ horozunu görebilmek için 04.00'te dürbün ve teleskopla gözlem yapmaya başladı.

Aralarında Kaymakam Hacı Kerim Meral, Belediye Başkanı Hakan Karagöz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu'nun da bulunduğu katılımcılardan bazıları zorlu bir saatlik yürüyüşün ardından dağ horozunu görüntülemeyi başardı.

Doğaseverler, daha sonra şenlik kapsamında foto safari yapmak için yayla turuna çıktı.

Bilimsel adı "Tetrao mlokosiewiczi" olan dağ horozu, Doğu Karadeniz'de Trabzon, Rize ve Artvin'in bir bölümü ile Ardahan'da 2 bin ile 3 bin rakımda yaşıyor.

Salgın sonrasında yoğun katılım

İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, gazetecilere, endemik kuş türü olan dağ horozunu çıplak gözle görmenin büyük bir şans olduğunu söyledi.

Rize'de kuş gözlemciliği, foto safari, dağ yürüyüşleri açısından çok elverişli vadiler bulunduğuna dikkati çeken Alemdaroğlu, "İkizdere Vadisi'nde özellikle bu mevsimde dağ horozunu gözlemlemek için ilgi duyanlar geliyor. Bu organizasyon için özel olarak gelen akademik bir kadro ve fotoğraf sanatçıları var. Pandemi nedeniyle ara verilmişti ama çok iyi bir katılım var." dedi.

Başkan Karagöz de etkinliğe yaklaşık 200 kişinin katıldığını belirterek "Bu coğrafyada endemik bir tür olan dağ horozunu görmeye çalıştık. Farklı noktalarda gözleme imkanı bulduk. Bölgemiz kuş çeşitliliği anlamında da çok zengin. Bu etkinlikte bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Kuş gözlemciliği ilgi görüyor ve İkizdere Vadisi'nin de bu pastadan pay alması için çalışıyoruz." diye konuştu.

Kuş gözlemcileri de uzun bir aranın ardından gözlem yapma şansı buldukları için mutlu olduklarını ifade etti.

Rize'de 17. Dağ Horozu Şenliği gerçekleştirildi
Rize'de 17. Dağ Horozu Şenliği gerçekleştirildi
Rize'de 17. Dağ Horozu Şenliği gerçekleştirildi
Rize'de 17. Dağ Horozu Şenliği gerçekleştirildi
Rize'de 17. Dağ Horozu Şenliği gerçekleştirildi

YORUMLAR
500
Rize'deki şenlikte sabahın ilk ışıklarıyla dağ horozu gözlemlediler Rize'deki şenlikte sabahın ilk ışıklarıyla dağ horozu gözlemlediler Rize'de Açık hava sinamasına ilgi yoğun Rize'de Açık hava sinamasına ilgi yoğun
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de '17. Dağ Horozu Şenliği' gerçekleştirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:46 Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Hamileyken eşiyle birlikte olan kadın, yeniden hamile kaldı
14:42 Shakira, ihaneti affetmedi, 12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile yollarını ayırdı
14:37 Beşiktaş, Norveçli golcü Alexander Sörloth'un transferi için aradığı kaynağı buldu
14:21 Banu Alkan'dan Aleyna Tilki çıkışı: Beni izleyip o kalın belleriyle taklit ediyorlar
14:16 Esra öğretmen, öğrencilerin eksikleri için yetkililere seslenmişti 40 gönüllü öğrencilerin yüzlerini güldürdü
14:10 Fenerbahçe bu sezon Moussa Dembele ile tekrar görüşmelere başladı
13:50 Kurt ve kangal dağlık alanda karşı karşıya geldi! Kurdun direnişi izleyenleri mest etti
13:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zam açıklaması: Her kesimden vatandaşın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacağız
12:57 Kılıçdaroğlu'nun SADAT iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi: Külliye'de görüşme oldu ama evlerinde görüşmedim
12:50 ABD'de hayvanat bahçesi bakıcısı tarafından kurt adam olduğu iddia edilen bir yaratığın fotoğraflarının çekilmesi tedirgin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 14:56:49. #1.13#
SON DAKİKA: Rize'de "17. Dağ Horozu Şenliği" gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement