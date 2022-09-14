Rize'de şiddetli yağış heyelanlara yol açtı - Son Dakika
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Rize'de şiddetli yağış heyelanlara yol açtı

14.09.2022 17:50
Rize'de şiddetli yağış heyelanlara yol açtı

Rize'de, 2 gündür aralıklarla etkili olan şiddetli yağış nedeniyle kapanan bazı köy yolları ulaşıma açıldı.

Rize'de, 2 gündür aralıklarla etkili olan şiddetli yağış nedeniyle kapanan bazı köy yolları ulaşıma açıldı.

İl Özel İdare Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde şiddetli yağış sonucu Çayeli ve Fındıklı ilçelerinin bazı köylerinde olumsuzluklar yaşandığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yağışlar sonrasında Çayeli ilçesine bağlı Ortaköy, Musadağı, Kestanelik, Zafer, Yeşilköy, Yenihisar ve Kaçkar köylerinde, Fındıklı ilçesine bağlı Sümer ve Derbent köylerinde heyelanlar meydana gelmiş ve söz konusu yollar ulaşıma kapanmıştır. Ekiplerimiz tarafından yapılan çalışmalar neticesinde sorumluluk alanımızdaki yollarda oluşan tüm olumsuzluklar giderilmiş ve ulaşım yeniden sağlanmıştır."

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Kaynak: AA

Fındıklı, Çayeli, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de şiddetli yağış heyelanlara yol açtı - Son Dakika

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