Rize'de 2 gündür haber alınamayan şahsın cansız bedeni denizde bulundu - Son Dakika
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Rize'de 2 gündür haber alınamayan şahsın cansız bedeni denizde bulundu

02.03.2022 12:56
Rize'de 2 gündür haber alınamayan şahsın cansız bedeni denizde bulundu

Rize'de 2 gündür kendisinden haber alınamayan ve kayıp ihbarında bulunulan 47 yaşındaki şahsın bu sabah denizden cansız bedeni çıkartıldı.

Rize'de 2 gündür kendisinden haber alınamayan ve kayıp ihbarında bulunulan 47 yaşındaki şahsın bu sabah denizden cansız bedeni çıkartıldı.

Olay merkeze Bağlı Gülbahar mahallesinde meydanda geldi. Alınan bilgiye göre, 28 Şubat tarihinden bugüne haber alınamadığı öğrenilen 47 yaşındaki Yıldıray Bülbül'ün kıyafetlerine Gülbahar mahallesinde kayalık alanda bulunmasının üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Trabzon ve Rize Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca kıyafetlerin bulunduğu bölge ve yakınlarında arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Dalgıçların su altında yaptığı aramaların sonunda Yıldıray Bülbül'ün cansız bedenine ulaşıldı. İntihar şüphesi üzerinde durulan olayda Bülbül'ün kesin ölüm sebebi yapılan otopsinin ardından ortaya çıkacak. - RİZE

Rize'de 2 gündür haber alınamayan şahsın cansız bedeni denizde bulundu
Rize'de 2 gündür haber alınamayan şahsın cansız bedeni denizde bulundu

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Sahil Güvenlik, 28 Şubat, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rize'de 2 gündür haber alınamayan şahsın cansız bedeni denizde bulundu - Son Dakika


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