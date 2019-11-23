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Son Dakika Genel Rize'de '2'nci Rize Kitap Fuarı', açıldı - Son Dakika

Rize'de "2'nci Rize Kitap Fuarı", açıldı

6 saat önce

Rize'de "2'nci Rize Kitap Fuarı", açıldıRİZE - Rize Valiliği'nin desteği ile Rize merkez muhtarlar derneği tarafından organize edilen "2. Rize Kitap Fuarı" İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde açıldı.

Rize'de "2'nci Rize Kitap Fuarı", açıldı

RİZE - Rize Valiliği'nin desteği ile Rize merkez muhtarlar derneği tarafından organize edilen "2. Rize Kitap Fuarı" İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde açıldı. Açılışa Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman'ın gerçekleştirdi. Fara, çok sayıda yazar ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Türkiye'nin kitap okuma sıralamasında dünyada iyi bir yerde olmadığını belirterek "Türkiye'nin kitap okuma alışkınlığı açısından dünyada 86'ncı sıradayız, yerimiz çok iyi değil. Bir başka araştırmaya göre, insanımızın günlük faaliyetleri arasında okumaya ayırdığı zaman 7 dakika. Televizyon, İnternet izlemek için günlük ayırdığı zaman ise 5 saat. Milli kütüphanemizde yayın sayısı 1 milyonu aştı. Külliyede, Türkiye standartlarını aşacak bir biçimde kütüphane inşası bitmek üzere. Okumayı insanımızın günlük hayatının bir parçası haline getirmeliyiz." dedi.

Yazıcı, Türkiye'nin her ilinde üniversite açıldığının altını çizerek, "Üniversite sayısı 220'ye ulaştı. Eğitim ile ilgili altyapı yatırımları, yaptığınız her şey önemlidir ama tüm bunlardan daha önemlisi insanımızın okuma alışkanlığını geliştirmektir. Seferberlik yapmak zorundayız." diye konuştu.

Rize'de 2'nci Rize Kitap Fuarı , açıldı

Rize, Genel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 07:58 Kaynak: İHA
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