Rize'de 2 sağlık personeli korona virüsü yendi, görevlerine döndü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rize'de 2 sağlık personeli korona virüsü yendi, görevlerine döndü - Son Dakika

Rize'de 2 sağlık personeli korona virüsü yendi, görevlerine döndü

6 saat önce

Rize'de korona virüs hastalığının tedavisinde görev aldıkları sırada virüs kaparak hasta olan iki hemşire, tedavilerini tamamlayarak yeniden göreve döndü.

Rize'de 2 sağlık personeli korona virüsü yendi, görevlerine döndü, System.String[]

Rize'de korona virüs hastalığının tedavisinde görev aldıkları sırada virüs kaparak hasta olan iki hemşire, tedavilerini tamamlayarak yeniden göreve döndü.


Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koroner yoğun bakım hemşiresi 43 yaşındaki Ahmet Uysal ve enfeksiyon komite hemşiresi 35 yaşındaki Derya Yazıcı, yaklaşık 15 gün önce görev yaptıkları hastanede Covid-19 hastalığı belirtilerini göstermeleri üzerine test oldu. Test sonuçları pozitif çıkan hemşireler bağlı bulunduklarını hastanede tedavi gördü. Yaklaşık 10 günlük tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşan hemşireler fedakarlık örneği göstererek görevlerine başladı. Sağlık personelleri görevlerinin ilk günü arkadaşları tarafından karşılandı. Sağlık İl Müdürü Dr. Mustafa Tepe ve hastane Başhekimi Doç. Dr. Gökhan Demiral hemşireleri ziyaret ederek, tedavilerini yakından takip eden Rize Valisi Kemal Çeber'in kendilerine göndermiş olduğu hediyeleri takdim etti.


"Lütfen korkmayın ve cesur olun"


Hemşire Derya Yazıcı yaptığı açıklamada, "Bundan on gün önce yaptırdığım test sonucunda pozitif olduğumu öğrendim. Tabi ilk başta herkesin yaşadığı gibi bir panik yaşadım ve korktum. Sonrasında tedavi sürecime hemen başlandı ve kısa sürede sağlığıma kavuştum. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Herkese bu sürecin umut olmasını istiyorum. Lütfen korkmayın ve cesur olun" şeklinde konuştu.


"Şu an gayet iyiyim ve sağlıklıyım"


Yoğun Bakım Hemşiresi Ahmet Uysal da, "Ben de panik ile başlayan sürecimden sonra hastanedeki tedavimi sürecim tamamlandıktan sonra kendimi karantinaya aldım. Şu an gayet iyiyim ve sağlıklıyım. Destek olan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.


İl Sağlık Müdürü Dr. Tepe: "Arkadaşlarının yanına dönmek istediler"


İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe ise, zorlu süreçte onurlu ve gururlu bir gün yaşadıklarını belirterek, "Onurlu görevlerini cansiparane bir şekilde ifa eden bazı sağlık çalışanlarımız korona virüse yakalandı. Virüse yakalanan tüm personelimizin tedavileri gayet güzel ilerliyor. Bugün tedavisi bitmiş ve klinik olarak tamamen iyileşmiş iki personelimiz arkadaşlarının yanına geri göndü. Bizler onların biraz daha dinlenmesi için bu personellerimize izin vermemize rağmen onlar nasıl ki cephede yaralanan ve sonradan iyileşen kahraman askerlerimiz bir an önce arkadaşlarının yanına dönmek istiyorlarsa bizim arkadaşlarımız da görevlerine, arkadaşlarının yanına dönmek istediler. Bizler kendilerine yürekten teşekkür ediyoruz" dedi.


Son günlerde İstanbul başta olmak üzere Rize'ye gelen ve 14 günlük izolasyon süreci devam eden vatandaşları uyaran Tepe, konulan kurallara uymalarını, kesinlikle dışarıya çıkmamalarını isteyerek, "Zaten zorunlu ihtiyaçlarınız vefa destek grupları tarafından karşılanıyor. Keyfimizle değil, mantığımızla ve vicdanımızla hareket etmek zorundayız. Zaman sabır ve fedakarlık zamanıdır. Bu süreçte alınan kararlara ve uygulanan kurallara harfiyen riayet eden, kişisel izolasyonuna, sosyal mesafesine, temassızlığına dikkat eden, mümkün olduğunda zorda kalmadıkça evinde kalan çok kıymetli ve bize en büyük desteği veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - RİZE

Ahmet Uysal, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 01:50 Kaynak: İHA

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