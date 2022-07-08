Rize'de, 20 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu derelere bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince, "Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi" kapsamında Trabzon'daki Maçka Altındere Alabalık Yetiştirme ve Üretme İstasyonu'nda üretilen alabalık yavruları, Güneysu ilçesinde Yarımada ve merkeze bağlı Küçükçayır köyündeki derelere salındı.

Programa, Güneysu Kaymakamı Arif Oltulu, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdür Yardımcısı Miktat Özyanık, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eser Can, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.