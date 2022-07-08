Rize'de 20 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu derelere bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Rize'de 20 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu derelere bırakıldı

08.07.2022 14:50
Rize'de 20 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu derelere bırakıldı

Rize'de, 20 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu derelere bırakıldı.

Rize'de, 20 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu derelere bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince, "Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi" kapsamında Trabzon'daki Maçka Altındere Alabalık Yetiştirme ve Üretme İstasyonu'nda üretilen alabalık yavruları, Güneysu ilçesinde Yarımada ve merkeze bağlı Küçükçayır köyündeki derelere salındı.

Programa, Güneysu Kaymakamı Arif Oltulu, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdür Yardımcısı Miktat Özyanık, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eser Can, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
500
Trabzon'da kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı Trabzon'da kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Hisarcık, Güneysu, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de 20 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu derelere bırakıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:41 Galatasaray antrenmanında Müslüm Gürses sesleri: Ne yaptımsa seni unutamadım
14:37 Suikasta uğrayıp hayatını kaybeden Shinzo Abe'den geriye, Türkiye'de dua ettiği görüntüler kaldı
14:14 Olcay Şahan'dan şaşırtan hamle! Futbola geri döndü, işte imzayı attığı takım
14:12 Sakarya'da nefret suçu! Çarşaflı kadınları çekip, "Sizde hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum" yazan sağlık personeli açığa alındı
13:38 Kocasının kendisini aldattığı kadını bulup sokak ortasında dövdü: Bana AIDS bulaştırdılar
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Biraz daha sabır
13:08 Romanya basınından ilginç iddia: Erdoğan, Ianis Hagi'yi Galatasaray'a getirmek için uğraşıyor
12:34 Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Altunkaya düğünde görüntülendi! Çağlanın elbisesi ve çantası fiyatıyla şaşkınlık yarattı
12:21 Japonya Başbakanı Shinzo Abe, konuşma yaptığı sırada saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti
12:20 Mitingde suikaste uğrayarak yaşamını yitiren Shinzo Abe kimdir? İşte merak edilen sorunun cevabı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 14:56:22. #1.11#
SON DAKİKA: Rize'de 20 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu derelere bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement