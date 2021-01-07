Rize'de 2020 yılının suç bilançosu belli oldu - Son Dakika

Rize'de 2020 yılının suç bilançosu belli oldu

07.01.2021 11:48
Rize'de 2020 yılının suç bilançosu belli oldu, System.String[]

Rize İl Emniyet Müdürlüğü şehrin 1 yıllık suç bilançosunu açıkladı.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü şehrin 1 yıllık suç bilançosunu açıkladı.

Alınan bilgiye göre, Rize İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde Terörle Mücadele, Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik olaylarına karışan 5 bin 957 kişi, dli makamlarca haklarında 'Yakalama Emri' bulunan 725 kişi olmak üzere toplamda 6 bin 682 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 1 yıl içerisinde gözaltına alınan 6 bin 682 kişiden 461'i ise sevk edildiği mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2020 yılı içerisinde ayrıca meydana gelen olaylarda 215 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet av tüfeği, 12 adet kuru sıkı tabanca, 2 bin 156 adet tabanca fişeği, 126 adet av tüfeği fişeği, 235 adet tabanca şarjörü, 221 adet namlu, gövde, tetik, iğne olmak üzere silah aksamı, 66 adet bıçak, 1 adet muşta, 5 kilo 852 gram toz-kubar esrar maddesi, 11,1 gram skunk (esrar), 1 kilo 129 gram afyon sakızı, 2 kilo 996 gram metamfetamin maddesi, 8 adet exctasy hap, 2 bin 884 adet sentetik ecza hapı, 1 bin 368 kök kenevir bitkisi, 2 gram eroin maddesi, 3 gram kokain maddesi, 2 kilo 298 gram bonzai diye adlandırılan sentetik kannabinoid, 641 şişe kaçak içki, 193 şişe sahte içki, 14 bin 582 paket kaçak sigara, 286,5 kg kaçak tütün, 83 bin 000 adet makaron, 137 kg muhtelif gıda, 84 adet sahte para, 1 adet sürücü belgesi, 2 adet araç ruhsatı, 3 adet plaka, 15 litre kaçak akaryakıt, 42 adet tarihi eser ele geçirildi. - RİZE

Emniyet Müdürlüğü, Silah, Ocak, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rize'de 2020 yılının suç bilançosu belli oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kardak'ta gerginlik: Karasuyu ihlali yapan 2 Yunan botu Türk karasularından çıkartıldı Kongre baskınında öldürülen Hava Kuvvetleri Gazisi Trump destekçileri tarafından şehit ilan edildi Dondurulmuş şırdan bidonuna gizlenmiş 31 paket esrar bulundu Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak iddia: Seçim yaklaştıkça Cumhur İttifakı dağılacaktır Sevgilisiyle tartışınca 'İntihara kalkışacağını' söyleyen şahsın kapısına ekipler dayandı Yeşil biber fiyatındaki artış üreticiye göbek attırdı Ruslardan ABD'deki kaos için ilk yorum: Amerikan demokrasisi iki ayağının üzerinde topallıyor
Son Dakika: Joe Biden resmen ABD'nin yeni başkanı oldu Son Dakika: Joe Biden resmen ABD'nin yeni başkanı oldu         
11:39
Washington Post yazarı: Trump 200 yıllık yasayı devreye sokup seçimleri tekrarlatmanın derdinde Washington Post yazarı: Trump 200 yıllık yasayı devreye sokup seçimleri tekrarlatmanın derdinde         
11:22
FETÖ'cü Enes Kanter, Türkiye'nin ABD için yaptığı demokrasi çağrısından rahatsız oldu FETÖ'cü Enes Kanter, Türkiye'nin ABD için yaptığı demokrasi çağrısından rahatsız oldu         
10:55
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 449 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 449 liradan işlem görüyor         
10:47
ABD karıştı, dolar son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi ABD karıştı, dolar son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi         
10:43
ABD'deki darbe girişimiyle ilgili Bush'tan dikkat çeken sözler: Böyle şeyler muz cumhuriyetinde olur ABD'deki darbe girişimiyle ilgili Bush'tan dikkat çeken sözler: Böyle şeyler muz cumhuriyetinde olur         
10:37
Arazide ölü bulunan müzisyen Deniz Ayaz'ın katil zanlısı müzisyen arkadaşı çıktı Arazide ölü bulunan müzisyen Deniz Ayaz'ın katil zanlısı müzisyen arkadaşı çıktı         
10:19
Memurun istediği rüşvet pes dedirtti: 2 kangal sucuk, 1 kutu lokum Memurun istediği rüşvet pes dedirtti: 2 kangal sucuk, 1 kutu lokum         
10:09
ABD'deki olaylar sonrası demokrasi sorusu gelince, CNN International muhabirini apar topar yayından aldı ABD'deki olaylar sonrası demokrasi sorusu gelince, CNN International muhabirini apar topar yayından aldı         
09:57
'Timsah' Türkiye'ye geliyor! Lacoste Çorlu'da ayakkabı üretecek 'Timsah' Türkiye'ye geliyor! Lacoste Çorlu'da ayakkabı üretecek         
09:48
Aç kalan kurt sürüleri yerleşim bölgelerine inince vatandaşlar baltalarla nöbet tutmaya başladı Aç kalan kurt sürüleri yerleşim bölgelerine inince vatandaşlar baltalarla nöbet tutmaya başladı         
08:20
Son Dakika: ABD'de Kongre binası baskını sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi Son Dakika: ABD'de Kongre binası baskını sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi         
07:19
Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu         
21:44
Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı         
20:36
Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı         
20:09
Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti         
19:11
Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için "Leblebi, çekirdek" dedi, salonda alkış tufanı koptu         
19:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 11:57:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rize'de 2020 yılının suç bilançosu belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei