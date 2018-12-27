Son Dakika Haberleri: Rize'de 26 Köy Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Rize'de 26 Köy Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

42 dakika önce

Kar yağışının etkili olduğu Rize'de toplamda 26 köy yolu ulaşıma kapandı.

Rize'de 26 Köy Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Kar yağışının etkili olduğu Rize'de toplamda 26 köy yolu ulaşıma kapandı.

Rize'de son günlerde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nden alınan bilgiye göre, İkizdere'de 18, Çamlıhemşin'de 7, Çayeli'nde ise 1 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için Özel İdare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. - RİZE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:39 Kaynak: İHA

Kar, Rize, Güncel
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