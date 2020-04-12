Rize'de 3 ilçe ve 2 beldede koruyucu izolasyon uygulama kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rize'de 3 ilçe ve 2 beldede koruyucu izolasyon uygulama kararı - Son Dakika

Rize'de 3 ilçe ve 2 beldede koruyucu izolasyon uygulama kararı

10 dakika önce

Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında henüz vaka tespit edilmeyen yerleşim yerlerinden Hemşin, Çamlıhemşin, İkizdere ilçeleri ile Tunca ve Büyükköy beldelerinde koruyucu izolasyon uygulanacağı bildirildi.

Rize'de 3 ilçe ve 2 beldede koruyucu izolasyon uygulama kararı, System.String[]

Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında henüz vaka tespit edilmeyen yerleşim yerlerinden Hemşin, Çamlıhemşin, İkizdere ilçeleri ile Tunca ve Büyükköy beldelerinde koruyucu izolasyon uygulanacağı bildirildi.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Pandemi Kurulunun, hastalığın yayılmasını önleme adına önemli kararlar aldığı belirtildi.

İl Pandemi Kurulunca koronavirüs salgınına maruz kalmadığı değerlendirilen Hemşin, Çamlıhemşin, İkizdere ilçeleri ile Tunca ve Büyükköy beldeleri ve buralara bağlı mahalle ve köylere özgün sınırlamalar getirilmesinin bulaşıcı hastalık riskini azaltma noktasında avantajlar sağlayacağı ifade edilen açıklamada, koruyucu izolasyon uygulamasında salgının henüz yayılmadığı yerleri korumanın amaçlandığı, bu şekilde virüsün yayılma hızında bir baskılanma yaratarak kontrol sağlanmaya çalışıldığı vurgulandı.

Açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğünün koruyucu izolasyon yapılacak yerlerdeki prosedürü işleteceği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamalıdır. Muhtarlarımız, mahallelerinde oturan vatandaşlarımızdan ateş, nefes darlığı, öksürük gibi bulguları olanların adreslerini İl Sağlık Müdürlüğüne bildirecektir. Sağlık personeli tarafından bildirilen adreslere gidilerek vatandaşlarımızın kontrolleri yapılacaktır. Kontroller hastalarımızın mahremiyeti dikkate alınarak evleri müsait ise evlerinin önünde, müsait değilse evlerinin içinde yapılacaktır. Kontroller sonrasında şikayetleri hafif olan vatandaşlarımız ev halkı ile birlikte mutlak suretle evlerinde izolasyona alınacaktır. Lüzum görülen vatandaşlarımızın ise sağlık kuruluşlarına intikal etmesi sağlanacaktır."

İş yerleri söz konusu yerleşim yerlerinin dışında olan kişilerin çıkışlarına, ilçelerde kaymakamlıklara, beldelerde ise muhtarlara bildirmeleri kaydıyla izin verileceğine dikkat çekilen açıklamada, bu kişilere kendilerinin ve aile fertlerinin sağlık personeli tarafından kontrolleri sonrası herhangi bir bulgu olmaması halinde gerekli izinlerin verileceği, isimlerinin giriş çıkış noktalarına bildirileceği aktarıldı.

Açıklamada, kendisi veya aile fertlerinde hastalık bulgusu olan kişilerin mutlak suretle izole edileceği belirtilerek, hiçbir şikayeti olmayan vatandaşların yaşadıkları evlerden bir kişini, temel ihtiyaçların karşılanması için tedbirleri alıp sosyal mesafeyi korumak kaydıyla yerleşim yeri sınırları içinde dışarı çıkabileceğine işaret edildi.

Söz konusu yerleşim yerlerinde ikamet etmekle birlikte hastalık bulgusu olmayan ailelerin zaruri ihtiyaçlarını öncelikle ilçe veya belde sınırlarında karşılamaları, karşılayamıyorlarsa aileden 1 kişinin haftada en fazla 1 kez, kendileri ve aile fertlerinin sağlık personeli tarafından kontrolleri sonrası herhangi bir bulgu olmaması durumunda gerekli izinler verildikten sonra giriş ve çıkışlarının sağlanacağı kaydedilen açıklamada, söz konusu yerleşim yerleri ve bağlı köylerine kamu hizmeti veren her türlü kurum ve kuruluşların çalışanları ile insani ihtiyaçları (ekmek fırını,ilaç gibi) getiren kişi veya kurumların kontrollü bir şekilde girişinin sağlanacağı, ihtiyaçların büyük oranda 155,156 ve 112 telefonları aranarak Vefa Sosyal Destek elemanlarınca karşılanacağı bildirildi.

Çamlıhemşin, İkizdere, Hemşin, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 12:00 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli/idari işlem gerçekleştirildi
Son dakika: Koronavirüsü yenerek iyileşen Resmiye Nine, beyin kanamasından hayatını kaybetti Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Yunan basınından Türkiye'ye akılalmaz suçlama: Koronavirüslü göçmenleri Yunanistan'a göndermeyi planlıyor
Son dakika: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli/idari işlem gerçekleştirildi Son dakika: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli/idari işlem gerçekleştirildi         
12:00
Güzel model Bella Hadid'ten mavi balonlu karantina pozu! Ortalık yıkıldı Güzel model Bella Hadid'ten mavi balonlu karantina pozu! Ortalık yıkıldı         
11:46
Son dakika: Koronavirüsü yenerek iyileşen Resmiye Nine, beyin kanamasından hayatını kaybetti Son dakika: Koronavirüsü yenerek iyileşen Resmiye Nine, beyin kanamasından hayatını kaybetti         
11:44
Ozan Güven'den muhabirin Cem Yılmaz sorusuna tepki: Bana ne lan Cem'den Ozan Güven'den muhabirin Cem Yılmaz sorusuna tepki: Bana ne lan Cem'den         
11:27
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı         
11:17
Duygu Özaslan'ın sahanda yumurtayı bilmemesi sosyal medyayı salladı Duygu Özaslan'ın sahanda yumurtayı bilmemesi sosyal medyayı salladı         
11:09
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber: Basit bir grip olduğunu düşündüm Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber: Basit bir grip olduğunu düşündüm         
11:08
Yunan basınından Türkiye'ye akılalmaz suçlama: Koronavirüslü göçmenleri Yunanistan'a göndermeyi planlıyor Yunan basınından Türkiye'ye akılalmaz suçlama: Koronavirüslü göçmenleri Yunanistan'a göndermeyi planlıyor         
10:56
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yeni dönem başlıyor Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yeni dönem başlıyor         
10:47
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, IMF ile anlaştı" iddialarına canlı yayında yanıt verdi         
10:31
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Salgının ne zaman biteceğini kesin olarak söylemek zor Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Salgının ne zaman biteceğini kesin olarak söylemek zor         
10:17
Galatasaray, Fenerbahçe'nin istediği Charles Aranguiz'i radarına aldı Galatasaray, Fenerbahçe'nin istediği Charles Aranguiz'i radarına aldı         
09:59
Son dakika: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Son dakika: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi         
09:57
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri kabul ettim Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri kabul ettim         
09:55
Hadise- Kaan Yıldırım aşkını Survivor birleşme partisi ele verdi Hadise- Kaan Yıldırım aşkını Survivor birleşme partisi ele verdi         
09:55
Galatasaray'ın eski oyuncusu Rigobert Song karantinaya alındı Galatasaray'ın eski oyuncusu Rigobert Song karantinaya alındı         
09:33
Türkiye'de koronavirüs salgını sürecinde kadına şiddet yüzde 27.8 arttı Türkiye'de koronavirüs salgını sürecinde kadına şiddet yüzde 27.8 arttı         
09:31
Sokağa çıkma yasağını delen genç: Allah bana ceza veriyor Sokağa çıkma yasağını delen genç: Allah bana ceza veriyor         
09:21
Sokağa çıkma yasağının ardından, muaf olanlar durakları doldurdu Sokağa çıkma yasağının ardından, muaf olanlar durakları doldurdu         
09:04
48 yaşındaki şov yıldızı Caprice Bourret evinin çatısında verdiği bikinili pozlarla yürek hoplattı 48 yaşındaki şov yıldızı Caprice Bourret evinin çatısında verdiği bikinili pozlarla yürek hoplattı         
09:02
Hong Kong'lu bilim insanları: Temmuz'a kadar kontrol altına alınması imkansız Hong Kong'lu bilim insanları: Temmuz'a kadar kontrol altına alınması imkansız         
09:01
Koronavirüsün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Koordinasyon ve konuşma bozukluğu Koronavirüsün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Koordinasyon ve konuşma bozukluğu         
08:46
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca'nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca'nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu         
08:31
İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti         
08:13
Türkiye, yeni güne 3 farklı bölgedeki depremlerle başladı Türkiye, yeni güne 3 farklı bölgedeki depremlerle başladı         
06:07
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü         
02:35
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez azaldı Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez azaldı         
01:45
Türkiye'de WhatsApp yazışmalarının denetleneceği iddiasına internet hukuku uzmanı yanıt verdi Türkiye'de WhatsApp yazışmalarının denetleneceği iddiasına internet hukuku uzmanı yanıt verdi         
01:07
İstanbul'da sokağa çıkma yasağında Taksim, İstiklal Caddesi ve Ortaköy havadan görüntülendi İstanbul'da sokağa çıkma yasağında Taksim, İstiklal Caddesi ve Ortaköy havadan görüntülendi         
00:54
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Son 6 günün verilerine bakılınca salgında bir kırılma var Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Son 6 günün verilerine bakılınca salgında bir kırılma var         
00:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2020 12:10:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rize'de 3 ilçe ve 2 beldede koruyucu izolasyon uygulama kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]