Rize'de 3 Katlı Evde Yangın Çıktı
59 dakika önce
Rize'nin İkizdere ilçesinde 3 katlı evde yangın çıktı.
Rize'nin İkizdere ilçesinde 3 katlı evde yangın çıktı.
İkizdere ilçesi Çarşı Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında Ferhat Hamzaoğlu isimli şahsa ait 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Çıkan yangın büyüyünce diğer katlara da sıçrayarak maddi hasara yol açtı. İlk olarak mahalle sakinlerinin müdahale ettiği yangına daha sonra İkizdere Belediyesi ile Rize Belediyesine ait itfaiye ekipleri ve İDAK İkizdere Arama Kurtarma Ekibi müdahalede etti. Kontrol altına alınarak söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. - RİZE
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:21 Kaynak: İHA
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