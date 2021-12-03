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3 yıl önce başladığı müzikle engellerini aştı - Son Dakika

3 yıl önce başladığı müzikle engellerini aştı

03.12.2021 12:34

Rize'de bedensel engelli Volkan Dilmaç, yaklaşık 3 yıl önce tanıştığı müzik öğretmeninin de yönlendirmesiyle katıldığı Türk Halk Müziği Korusu'yla sahne alarak diğer engellilere de örnek oluyor.

ALİ KEMAL ATİK - Rize'de bedensel engelli Volkan Dilmaç, yaklaşık 3 yıl önce tanıştığı müzik öğretmeninin de yönlendirmesiyle katıldığı Türk Halk Müziği Korusu'yla sahne alarak diğer engellilere de örnek oluyor.

Doğum sırasında omurilik zedelenmesi nedeniyle yürüme ve konuşma güçlüğü çeken 38 yaşındaki Dilmaç, Çayeli Kadın Girişimciler ve Kültür Sanat Derneğinin 2018'de başlattığı "Müzikle Engelleri Aşıyorum" projesine katıldı.

Proje sayesinde müzik öğretmeni Oğuzhan Bektaşoğlu ile tanışan Dilmaç, birlikte çalışmaya başladı. İkili, "24 Kasım Öğretmenler Günü"nde öğretmenlerin yer aldığı klip hazırladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olarak görev yapan Dilmaç, Çayeli Belediyesi bünyesinde kurulan ve çeşitli meslek gruplarından kişilerin yer aldığı koroda da katıldı.

Dilmaç, koroyla önce Çayeli Kültür Merkezi, ardından Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezinde düzenlenen Türk halk müziği konserlerinde sahne alıp türkü seslendirdi.

Volkan Dilmaç, AA muhabirine, Bektaşoğlu ile tanıştıktan sonra neler yapabildiğini gördüğünü söyledi.

Birlikte Öğretmenler Günü'ne özel klip hazırladıklarını belirten Dilmaç, yönetmenliğini yaptığı klibin çok beğenildiğini ve ilgi gördüğünü aktardı.

Dilmaç, daha önce konser performansı olmadığını ifade ederek, "Konserde seyirciyle beraber şarkı söyleme imkanım oldu. Heyecan yapmıştım. Sahneye çıkmak büyük bir cesaret. Güzel bir sahne oldu. Bana Oğuzhan hocam fırsat verdi. Onun emeği büyüktür." dedi.

Oğuzhan Bektaşoğlu ise Dilmaç ile proje sayesinde tanıştıklarını anlattı.

"Volkan'ı sahneye engelli olduğu için çıkarmadık"

Dilmaç'ın bir şeyler yapmak istediğini kaydeden Bektaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim koro çalışmalarına katılabileceğini söyledim. Koro çalışmalarında arka tarafta duruyordu. Volkan'ın müzik kulağı olduğunu fark ettim. Bir akşam çalışma yapıyorduk. Volkan'a 'Bir de sen dene.' dedim. Mikrofonu kendisine verdim, bir daha da alamadım. Benim umduğumdan üst seviyede bir performans sergiledi. Volkan'ın temsil ettiği konum çok önemli. Engelli arkadaşlarımıza çok güzel bir örnek. Birçok kişiye fırsat vermeliyiz, en azından neler yapabileceğini görmemiz açısından. Fırsat verdiğimiz zaman Volkan gibi çok kişiler olacaktır. Bu projede çok örneklerini gördüm."

Bektaşoğlu, birlikte konserler verdiklerini ifade ederek, "Çayeli'nde birlikte konser vermiştik, en son Rize'de verdik. Salon doluydu. Ben de heyecanlıydım, kendisi de heyecanlıydı. Salonun çoğu kendisini alkışladı. Duygulanmamak elde değildi. Bu kendisinin başarısıdır diye düşünürüm. Konser çok güzeldi. Bir ara sahne heyecanından fark edemedim. Bir baktım, Volkan ellerini açmış, seyirci ile buluşmuş. Volkan'ı sahneye engelli olduğu için çıkarmadık. Performansını çok beğendik. Sahne performansını bu kadar beklemiyordum. Sahnede seyirciyi de işin içine aldı. Çok keyifli bir anı oldu." diye konuştu.

3 yıl önce başladığı müzikle engellerini aştı
3 yıl önce başladığı müzikle engellerini aştı
3 yıl önce başladığı müzikle engellerini aştı
3 yıl önce başladığı müzikle engellerini aştı
3 yıl önce başladığı müzikle engellerini aştı
3 yıl önce başladığı müzikle engellerini aştı
3 yıl önce başladığı müzikle engellerini aştı
3 yıl önce başladığı müzikle engellerini aştı
3 yıl önce başladığı müzikle engellerini aştı

Türk Halk Müziği, Engelli, Müzik, Rize, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 3 yıl önce başladığı müzikle engellerini aştı - Son Dakika


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