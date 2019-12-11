Rize'de 30 ton küçük boy balığa el konuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rize'de 30 ton küçük boy balığa el konuldu - Son Dakika

Rize'de 30 ton küçük boy balığa el konuldu

6 saat önce

RİZE'de boy ve ağırlık yasaklarına uygun olmayan yaklaşık 30 ton balığa el konuldu.

Rize'de 30 ton küçük boy balığa el konuldu, System.String[]

RİZE'de boy ve ağırlık yasaklarına uygun olmayan yaklaşık 30 ton balığa el konuldu.

Rize Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekiplerince balık boy ve ağırlık kontrolü yapıldı. Teknelerin karaya çıkış noktalarında, balıkçı barınaklarında ve yol güzergahlarında su ürünleri nakil vasıtalarında yapılan kontrol ve denetimlerde, balıkların boy ve ağırlık yasaklarına uygun olup olmadığı kontrol edildi. Denetimlerde tebliğde belirtilen boy ve ağırlık yasaklarına uygun olmayan yaklaşık 2 ton istavrit ile 28 ton hamsiye el konuldu. Balıkçılar hakkında ise idari işlem yapıldı.


Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 06:14 Kaynak: DHA
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