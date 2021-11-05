Rize'de 4,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika

Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Ekiplerce S.Y'ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 4,5 kilogram kubar esrar, içmeye hazır 9 sarma sigaralık, ruhsatsız tabanca, 10 mermi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında istihbarı çalışmalar sonucunda, Merkez ilçe sınırları içerisinde narkotik dedektör köpeği "Atak"ın da yer aldığı operasyon düzenlendi.

Rize 'de 4,5 kilogram kubar esrar ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

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