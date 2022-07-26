Rize'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Rize'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

26.07.2022 13:57
Rize'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Şehitlik köyünde, Onur Kesici'nin (36) kullandığı 53 FJ 069 plakalı kamyonet ile Ebru Yeniçırak (23) idaresindeki 35 KF 8585 plakalı kamyonet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Yeniçırak'ın kullandığı kamyonet, park halindeki 53 HL 334 plakalı otomobile, Kesici yönetimindeki kamyonet ise 53 FD 245 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazada yaralanan kamyonetlerdeki toplam 7 kişi, Kaçkar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Sürücü Onur Kesici ise yapılan ilk müdahalenin ardından Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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Rize'de zincirleme kaza: 7 yaralı Rize'de zincirleme kaza: 7 yaralı
Kaynak: AA

Ardeşen, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Rize'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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