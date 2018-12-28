Rize'de 41 Kısa Dönem Er Yemin Etti

Rize
İl Jandarma
Komutanlığında vatani görevini yapan 41 kısa dönem er, düzenlenen törenle yemin etti.
Jandarma Komutanlığında düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra temel askerlik eğitimlerini tamamlayan 373. dönem kısa dönem erler, Türk bayrağı ve silah üzerine yemin etti.
Erlerin yemin ettiği esnada, bazı asker yakınları cep telefonları ve kameralarla bu anı ölümsüzleştirirken, bazı asker yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı.
Temel askerlik eğitimini tamamlayan ve yemin eden askerlerden iki kişi, silah arkadaşları adına konuşma yaparak şiir okuduktan sonra Rize Valisi Kemal Çeber, birliğe ilk katılan askere hediye verdi.
Çeber, burada yaptığı konuşmada, askerlik görevinin bu memleket ve millet için çok önemli olduğunu söyledi.
Milletin askerlere baktığı zaman sadece üzerindeki mavi, siyah ve haki bir elbise görmediklerini ifade eden Çeber, "O üniformaya bakan tüm Türk milletimiz o üniformanın içinde peygamber ocağını görür. O üniformada Çanakkale
Savaşını görür, bizim bağımsızlığımızı ve istikbalimizi görür. Bu vatan için dökülen kanları görür, şehitleri ve gazileri görür. Aynı zamanda 15 Temmuz'da gerçek askerlerimizin yaptığı mücadeleyi görür. Milletimiz bu üniformayı gördüğü zaman sadece klasik bir elbise değerlendirmez." dedi.
İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı
ise İl Jandarma komutanlığında eğitimlerini sürdüren 373. dönem kısa dönem erlerin yemin törenini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yeminin her kelimesi üstün vatan ve millet sevgisinin, mertliğin, dürüstlüğün inancın ve emirlere mutlak itaatin tartışılmaz simgesidir." diye konuştu.
Törenin ardından, misafirlere ikramda bulunuldu.