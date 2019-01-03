Rize'de, 45 Kaçak Göçmen Yakalandı
49 dakika önce
RİZE'nin Fındıklı ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında, yasa dışı yollardan yurda giriş yapan yabancı uyruklu 45 göçmen yakalandı.
RİZE'nin Fındıklı
ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında, yasa dışı yollardan yurda giriş yapan yabancı uyruklu 45 göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fındıklı ilçesi Karadeniz Sahil Yolu
üzerinde şüpheli şahıslar olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Irak
sınırından yurda kaçak yollarla giriş yaptığı ve Rize
'ye geldikleri belirlenen 32'si Pakistan
, 13'ü Afganistan
uyruklu 45 şüpheli yakalandı. Kontrollerde göçmenlerin pasaportlarının olmadığı tespit edildi. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Bir toplantı salonunda bekletilen kaçaklara Kızılay
ekipleri gıda ve battaniye dağıttı.
- Rize
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:49 Kaynak: DHA
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