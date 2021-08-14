Rize'de 48 köy yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika

Rize'de şiddetli yağıştan ötürü meydana gelen heyelanlarda dünden bu yana 48 köy yolu ulaşıma kapandı.

Rize'de dün öğle saatlerinde başlayarak şehri etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle Merkez, Ardeşen, Pazar, Çayeli, Hemşin ve Kalkandere ilçelerinde toplam 48 köy yolu ulaşıma kapanırken, Rize İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kapanan yollardan 10'u ulaşıma açıldı. 20 köy yolunda Rize İl Özel İdaresi tarafından 77 iş makinesi ile yol açma çalışmalar sürdürülürken, toplamda 88 personel görevlendirildi.