Rize'de 498 Bekçi Yemin Etti

Rize'de Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 498 bekçi adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Rize'de Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 498 bekçi adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.



Rize POMEM'de düzenlenen törende konuşan Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran, bekçilerin zor bir eğitim sürecinden geçtiklerini söyledi.



Dalkıran, bekçilerin göreve hazır bir şekilde mahalle ve çarşılara giderek görevlerine başlayacaklarını belirterek, "Mahalleler ve çarşılar bizim özellikle vatandaşlarımızın en çok vakit geçirdiği ve aileleri ile birlikte olduğu alanlardır. Bekçi kardeşlerimizin gece çalacakları düdüklerle birlikte her bir çocuk ve her aile evinde rahat ve huzurlu bir şekilde uyuyacaklar. Bekçi kardeşlerimizin yapacağı bu görev çok önemlidir. Onlar emniyetin yeni neferleri olarak onlarla omuz omuza görevleri ifa edecekler. Huzur ve aşayişi bozacak hiç bir harekete izin vermeyecekler. " diye konuştu.



Dalkıran, eğitimleri tamamlayan bekçilere başarılar diledi.



Programda eğitimi tamamlayan 498 bekçi, şapkalarını havaya atarak mezuniyetlerini kutladı.



Törene, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Kalkandere Kaymakamı Sercan Yılmaz, Kalkandere Belediye Başkanı Kenan Yıldırım, Kalkandere Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Kapusuz Pınarbaş ve mezun olan bekçilerin aileleri katıldı.

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