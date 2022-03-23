Rize'de 5 aydır kayıp kişiyle ilgili soruşturma devam ediyor - Son Dakika
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Rize'de 5 aydır kayıp kişiyle ilgili soruşturma devam ediyor

23.03.2022 19:40
Rize'de 5 aydır kayıp kişiyle ilgili soruşturma devam ediyor

Rize'nin Pazar ilçesinde yaklaşık 5 ay önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınmayan kişinin bulunması için başlatılan çalışma sürüyor.

Rize'nin Pazar ilçesinde yaklaşık 5 ay önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınmayan kişinin bulunması için başlatılan çalışma sürüyor.

Hastanede yatan eşini ziyaret etmek için kızının Pazar ilçesindeki evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan Dursun Zehir'in (75) bulunması için Emniyet Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki ifadesinde, Dursun Zehir'i arkadaşıyla birlikte öldürdüğü ve Pazar Kız Kulesi mevkisinde deniz kenarındaki kayalıkların arasına gömdüğünü söyledi.

Bunun üzerine şüphelinin gösterdiği bölgede Pazar Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından iş makinesiyle kazı yapıldı.

Kazıda herhangi bir ceset ve Dursun Zehir'e ait olduğu değerlendirilen eşyaya rastlanmadı.

İş makinesinin arızalanması nedeniyle kazıya ara verildi.

Şüphelinin ifadesi üzerine Artvin'de gözaltına alınan kişinin Rize'ye getirildiği ve emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rize'de 5 aydır kayıp kişiyle ilgili soruşturma devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rize'de 5 aydır kayıp kişiyle ilgili soruşturma devam ediyor - Son Dakika
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