Rize'de 5 gün süreyle gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları yasaklandı - Son Dakika

Rize Valiliği, 12 Mayıs Perşembe günü saat 00.00'dan 16 Mayıs Pazartesi günü saat 24.00'e kadar gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, demokratik bir toplumda her ferdin görüşlerini açıklama ve anlatım özgürlüğüne sahip olduğu belirtildi.

Sivil toplumun teşviki ve gelişiminin bu hakkın uygun ve emniyetli bir ortamda kullanılmasıyla doğru orantılı olduğu kaydedilen açıklamada, "Anayasanın Düşünce ve Kanaat Hürriyeti başlıklı 25. maddesi ve Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti başlıklı 26. maddesi yasalarımızda AB uyum süreci içerisinde gerçekleştirilen değişiklikler çerçevesinde, bu hürriyetin kullanılması ancak milli güvenlik, kamu düzeni veya kamu güvenliğini korumak amacıyla sınırlandırılabilir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizdeki huzur ve güven ortamını bozmak amacıyla kişi ve gruplarca suni gerekçeler oluşturarak basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapacakları alınan istihbari bilgiler ve sosyal medya paylaşımlarından anlaşılmıştır. Milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması ve alınan istihbari bilgiler ve sosyal ağlar üzerinden yapılan paylaşımlar ışığında yapılmak istenen basın açıklaması, gösteri yürüyüşünün ve her türlü eylemin marjinal gruplarca provoke edilebileceği ve bu sayede yasa dışı örgütlerin meydana gelebilecek olayları propaganda malzemesi olarak kullanabilecekleri, yapılacak her türlü legal ve illegal basın açıklaması veya toplantılar sırasında tedbir alan güvenlik görevlilerine yönelik eylemlerde bulunulabileceği, bu eylemler sırasında gösterici grupların arasına sızabilecek illegal örgütlere müzahir kişilerin güvenlik kuvvetlerine ve vatandaşlara karşı taşlı, sopalı, maytaplı, molotoflu, el yapımı bombalı ve silahlı saldırılar gerçekleştirebileceği, olayların tüm il geneline yayılması halinde telafisi mümkün olmayan toplumsal olayları meydana gelebileceği değerlendirilmektedir.

Rize ili mülki sınırları içerisinde 12 Mayıs Perşembe günü saat 00.00'dan itibaren 16 Mayıs Pazartesi günü saat 24.00'e kadar 5 gün süre ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 2911 sayılı kanunun 17. maddesine istinaden yasaklanması, İlimizde düzenlenecek ticari reklamlar hariç olmak üzere basın açıklaması, el ilan bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster asmak ve açmak, meşale yakma ve taşıma, anket yapılması, açlık grevi, oturma eylemi, stant, imza kampanyası, çadır kurma, protesto eylemi ve benzeri eylem etkinliklerin 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında mülki idare amirinin iznine bağlanması, ayrıca her türlü izinli/izinsiz toplantı ve etkinliğin huzur ve güven ortamını bozmaya teşebbüs edecek şahıslar ile işlenmesi muhtemel suçların tespitine yönelik kolluk tarafından izletilmesini, ses ve görüntü kaydının yapılarak kayıt altına alınması, karara uymayanlar ve yapılan ikazlara rağmen kararı ihlal etmeye devam edenler hakkında kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü olarak değerlendirilerek 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu ile diğer ilgili kanun hükümleri kapsamında gerekli işlemlerin yapılacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur."