Rize'de 5 günlük yasaklama kararı - Son Dakika
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Rize'de 5 günlük yasaklama kararı

10.05.2022 22:49
Rize'de 5 günlük yasaklama kararı

Rize'de 5 günlük süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklandığı belirtildi.

Rize'de 5 günlük süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklandığı belirtildi.

Rize Valiliğinin resmi sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamaya göre, "Rize ili mülki sınırları içerisinde 12 Mayıs 2022 perşembe günü saat 00.00'dan itibaren 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 24.00'a kadar 5 gün süre ile 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 2911 sayılı kanun 17'nci maddesinde istinaden yasaklanmasını; ilimizde düzenlenecek olan ticari reklamlar hariç olmak üzere, basın açıklaması, el ilan bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster asmak ve açmak, meşale yakma ve taşıma, anket yapılmasına, açlık grevi, oturma eylemi, stant, imza kampanyası, çadır kurma. Protesto eylemi ve benzeri eylem etkinlerin 5442 sayılı il idaresi kanunun 11. maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında mülki idare amirinin iznine bağlanması; Ayrıca her türlü izinli-izinsiz toplantı ve etkinliğin huzur ve güven ortamını bozmaya teşebbüs edecek şahıslar ile işlenmesi muhtemel suçların tespitine yönelik kolluk tarafından izletilmesini, ses ve görüntü kaydının yapılarak kayıt altına alınması, karara uymayanlar ve yapılan ikazlara rağmen kararı ihlal etmeye devam edenler hakkında kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü olarak değerlendirilerek 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşü kanunu ile diğer ilgili kanun hükümleri kapsamında gerekli işlemlerin yapılacağı kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verildi. - RİZE

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Pazartesi, Mayıs, Medya, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rize'de 5 günlük yasaklama kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rize'de 5 günlük yasaklama kararı - Son Dakika
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