Rize'de 5 iş yerine Duman-9 operasyonu - Son Dakika

Türkiye genelinde uygulanan Duman-9 operasyonu kapsamında Rize'de 5 işletmede arama gerçekleştirildi.



Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde yapılan eş zamanlı Duman-9 operasyonu kapsamında Rize İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Rize merkez ve ilçelerinde kaçak içki ve sigara satışı yaptığı tespit edilen 5 işletmeye baskın yapıldı. İşletmelerde yapılan aramalar neticesinde ise çeşitli markalarda toplam 115 şişe içki, 980 paket sigara, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ve 65 adet fişek ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı üzerine 3 iş yeri sahibi hakkında adli işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde sigara ve içki kaçakçılığının önüne geçilmesi ve engellenmesi adına çalışmalarımız azim ve kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - RİZE