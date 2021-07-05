Rize'de denize giren 55 yaşındaki vatandaştan haber alınamıyor - Son Dakika

Rize'de denize giren 55 yaşındaki vatandaştan haber alınamıyor

RİZE - Rize'nin Çayeli ilçesinde denize giren 55 yaşındaki vatandaştan bir daha haber alınamayınca arama çalışması başlatıldı.

Olay ilçeye bağlı Kanlıdere plajında 18.00 sularında meydana geldi. Bir arkadaşıyla beraber kumsalda denize ayaklarını sokan 55 yaşındaki Hasan Furuncu, bu sırada dalga kendisini ıstlatınca denize girmek istedi. Arkadaşının dalganın yüksekliği konusunda uyarılarını dikkate almayan Furuncu denize girdi ve gözden kayboldu. Furuncu'nun gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşı kolluk kuvvetlerine haber verdi. Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri Furuncu'yu aramaya başladı. Denizde ki dalga büyüklüğünün yüksek olmasından ötürü çalışmalar ağır işledi. Kendisinden haber alınamayan Furuncu'yu arama çalışmaları devam ediyor.