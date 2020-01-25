Rize'de 56 köy yolu ulaşıma kapalı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rize'de 56 köy yolu ulaşıma kapalı - Son Dakika

Rize'de 56 köy yolu ulaşıma kapalı

6 saat önce

RİZE'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 159 köy yolundan 103'ü ulaşıma açıldı.

Rize'de 56 köy yolu ulaşıma kapalı, System.String[]

RİZE'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 159 köy yolundan 103'ü ulaşıma açıldı. Kapalı 56 köy yolunun açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Rize merkez ve ilçelerinde önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle 159 köy yolu ulaşıma kapandı. Rize İl Özel İdare ekiplerinin 40 iş makinası ve 76 personel ile sürdürdüğü karla mücadele çalışmaları sonucunda, 103 köy yolu ulaşıma açıldı. Sabah erken saatlerinden itibaren başlayan ve gece geç saatlere kadar devam eden çalışmalarda öncelik hasta bulunan köylerin yollarına verildi. Ana yolların açılmasıyla köylere ulaşım büyük oranda sağlanırken, ara yolların kardan temizleme çalışmaları ise devam ediyor. Kar yağışının durduğu kentte, kapalı 56 köy yolunun açılması için çalışmalar sürdürülüyor.


Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Deprem bölgesinden bir kötü haber daha: Hava sıcaklıkları düşüyor
Elazığ depremini bilen Naci Görür "Doğu Anadolu fayı uyandı" dedi ve Kahramanmaraş'ı uyardı İstanbul Üniversitesi, Elazığ depreminin ön inceleme raporu yayımladı Konya'da Çinli kadın turist, coronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 23:34:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rize'de 56 köy yolu ulaşıma kapalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]