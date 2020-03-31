Rize'de 6 yayla evi çığda hasar gördü - Son Dakika

Rize'nin İkizdere ilçesinde 6 yayla evinde çığ nedeniyle hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Garzavan Yaylası'nda çığ meydana geldi.

Yaylaya çıkanların çığı fark etmesi üzerine jandarma ekiplerine haber verildi. İncelemede 6 evin kullanılamaz hale geldiği tespit edildi.

Yaylada kimse bulunmadığı için can kaybı ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

İl Özel İdaresi ekipleri, hasar gören evlerdeki eşyanın alınabilmesi için yaylanın girişine kadar yolu ulaşıma açtı.