Rize'de 624 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Rize'de 624 kök Hint keneviri ele geçirildi

Rize'de, yeni çimlenmiş 624 kök Hint keneviri ile 4 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Rize'de, yeni çimlenmiş 624 kök Hint keneviri ile 4 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çayeli ilçesinde "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, yasa dışı ekim" yapıldığı tespit edilen Z.K'nin ikametine operasyon düzenledi. Z.K'ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada 624 kök yeni çimlenmeye başlayan Hint kenevir bitkisi ve 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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