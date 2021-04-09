Rize'de 7 sivil toplum kuruluşu, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

Rize'de bir araya gelen 7 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Rize Adliyesi önünde toplanan grup adına açıklama yapan, Rize Eğitime Destek Platformu Sözcüsü Enes Baş, Türk milletinin tarihin en organize ve en alçakça kalkışmalarına karşı yekvücut olup ayağa kalktığını söyledi.

Baş, milletin, tarih sahnesinin dışına atmak isteyen dahili ve harici düşmanlarına bir daha asla unutamayacakları hezimetler yaşattığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"104 emekli amiralin yayınladığı mahut bildirinin bu ilerlemeyi hazmedemeyenlerin sesi olduğu aşikardır. 15 Temmuz'da verilen dersi idrak etmekten uzak müptezeller, bir gece vakti toplanıp bu milletin iradesine karşı bildiri yayınlama cüretine ve hadsizliğine kalkışmışlar. Millet iradesine karşı hala bu gibi antidemokratik girişimlerden, darbe imalı bildirilerden, milletin kendilerine verdiği rütbeleri millete karşı kullanmaya kalkan bedhahlardan bir sonuç alabileceğini düşünenler varsa onlara ve tüm uzantılarına karşı buradan ilan ediyoruz, hodri meydan. Milletimizin emrinde ve hizmetinde olmayı en yüksek rütbe, en büyük şeref ve şan kabul eden sivil toplum kuruluşları olarak dün olduğu gibi bugün de vatan nöbetindeyiz. Dahili ve harici bütün bedhahlar, hainler ve onların her türlü uzantıları bilmeliler ki biz gerektiğinde bir gider, bin döneriz ama zaferle döneriz."

Grup üyeleri, açıklamanın ardından emekli amiraller hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.