Rize'de 8 ruhsatsız tabanca ele geçirilen operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Rize'de 8 ruhsatsız tabanca ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu bir otomobille yasa dışı silah kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaşıldı.

Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü önünde durdurulan otomobilde yapılan aramada, çeşitli noktalara poşetlere sarılı vaziyette gizlenmiş 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan H.B, V.T. ve C.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.