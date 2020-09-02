Rize'de 85 yaşındaki kadını mağdur eden yol projesi - Son Dakika

Rize'de 85 yaşındaki kadını mağdur eden yol projesi

RİZE - Rize'de Pilavdağı mahallesine giden yol projesi nedeniyle Sülbiye Pursalı isimli vatandaş evinde oluşan çatlaklara tepki göstererek yetkililere seslendi.

Merkeze bağlı Pilavdağı mahalesinde yaşayan 85 yaşındaki Sülbiye Pursalı'nın evi, mahalle girişindeki 4 katlı bir binanın yıkılmaması için yol projesinin değiştirilmesiyle çatlamaya başladı. Yeni yapılan yol projesi nedeniyle zeminde meydana gelen oynamalardan ötürü evinin duvarları hem dışarıdan hem de içeriden çatlayan Pursalı, evinden çıkartılarak kira yardımı aldı. Kira yardımının 6 ay sürdüğünü, sonrasında yardımın kesildiğini ve şuan da halen evinde kalamadığını dile getirerek, evinin çatlamasına neden olan yol projesine tepki gösterdi.

Evde kalmaya korktuğunu vurgulayan Pursalı "Beni 6 ay önce evimden çıkardılar. Bana evimin sağlama alınacağı sonradan tekrar yerleştirileceğim söylendi. Şu an evimin etrafı açılmış dışarıdan görünüyor. Bana 'evine yerleş' dendi. Ben 85 yaşında kadın yalnız nasıl kalacağım? Evimi tamir edecektik, çalışma devam ediyor diye onu da edemiyoruz. Ben şimdi başka bir evde kiradayım. Benim kiramı 6 ay verdiler başka vermediler. Bana bu vaziyetteyken 'Çık otur evinde' dediler" şeklinde konuştu.

"Yağmur yağdığı zaman ben korkudan titriyorum"

Önceki hafta Rize'de yağan şiddetli sağanak yağışlardan ötürü evde durmaya korktuğunu, bir ara evi terk etmeyi ve komşuna gitmeyi düşündüğünü dile getiren Pursalı "Ben korkuyorum. Şimdi oğlum burada olduğu için kalabiliyorum. Geçen yağan yağmurlarda evde duramadım. Dedim çıkayım komşuya gideyim. O sıra oğlum geldi de aldı beni evden şehir merkezine indim. Yağmur yağdığı zaman ben korkudan titriyorum. Beni evimden ettiler ve bu vaziyette beni bıraktılar. Buna bir çözüm bulsunlar" dedi.

Komşularının evinin yıkılmaması için yol güzergahının değiştirildiğini ve bu nedenle bazı mahalle sakinin mağdur edildiğini dile getiren Adem Pursalı "Mahallenin girişinde olan bir ev yıkılmasın diye bu yol güzergahı değişmiştir. Yol güzergahında bir kişinin evinin kurtarılmasından dolayı mahalleli birbirine girdi. Mahalleli çok mağdur durumdadır, milyonlarca zarar vardır, altı yedi ailenin mal varlığı gitmektedir. 85 yaşında kadın yurdundan oldu, evinde çatlamalar meydana geldi. 1 kişinin evi yüzünden yol programı değişti yeni bir yol programı uygulanıyor. Mahalleye giriş yolu olarak yapılan yolda mahalleli zara görmüştür. Projenin değişmesi şart biz mahallemizin yolundan devam etmesini istiyoruz. Mahalleli mağdur durumdadır bunun derhal değişmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İskender Memişoğlu isimli bir başka mahalleli ise daha önce kamulaştırılan alandan vazgeçildiğini, yeni bir yol projesinin yapıldığını dile getirerek "Yolumuzun planı gayet güzel bir şekilde yapıldı bir evin istimlak işlemleri kaldırıldı, bu sefer yolun düzeni bozuldu ve kamulaştırılan yerden vazgeçilip mahallemize giriş yolu yeniden yapılıyor. Bu durum hem devlete külfet hem insanlar hem mahallemiz mağdur ediliyor. Mahallenin girişinde kamulaştırılan yer hazırdı oradan vazgeçildi. Yeniden kamulaştırma başladı devlet ve mahallemiz de mağdur edilmiştir" şeklinde konuştu.