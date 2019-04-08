Rize'de 9 Gol

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor
ile Beşiktaş
karşılaştı. Müsabakayı Beşiktaş 7-2 kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Boldrin'in pasında ceza sahası içine giren Vedat Muriç
, Karius'un sağından meşin yuvarlağı kaleye göndermek istedi. Son anda araya giren Vida topu uzaklaştırdı. 8. dakikada sağ taraftan Ljajic kullandığı kornerde topu ceza sahası içine doğru gönderdi. Kale
sahasına yakın yerden Vida'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'ın solunda ağalarla buluştu. 0-1 14. dakikada Hutchinson'un pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Ljajic'in ayağının içiyle yaptığı düzgün vuruş kaleci Gökhah Akkan'ın solunda ağalarla buluştu. 0-2 43. dakikada Boldrin'in pasında topla birlikte sağ taraftan ceza sahası içine giren Vedat Muriç ayağının içiyle kaleci Karıus'un sağından meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-2 55. dakikada Moruzıuk'un sağ taraftan ortasında kale sahası içindeki Samudio'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Karıus'ta kaldı. 64. dakikada Dorukhan'ın derinlemesine pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Burak Yılmaz
, kaleci Gökhan Akkan'ın solundan meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-3 70. dakikada sol taraftan gelişen Çaykur Rizespor atağında Meinjak yerden kale sahası içine gönderdiği topu Mohamed Abarhoun ağalarla buluşturdu. 2-3 71. dakikada Ljajic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Güven Yalçın
'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'ın solundan ağalarla buluşturdu. 2-4 78. dakikada Ljajic'in ceza sahası kullandığı serbest vuruşta top kaleci Gökhan Akkan'ın sağından ağalarla buluştu. 2-5 82. dakikada sağ taraftan gelişen Beşiktaş atağında Ljajic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Güven Yalçın'ın düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan'ın sağından ağalarla buluşturdu. 2-6 90. dakikada Dorukhan'ın pasında topla buluşan Güven Yalçın ceza sahası yayı üzerinde vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan'ın sağından ağalarla buluşturdu. 2-7
Stat: Çaykur Didi Hakemler: Arda Kardeşler
xx, Ali Saygın Öğel xx, Erdinç Sezertam
xx Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan x, Moroziuk x, Mohamed Abarhoun x, Collins Awaziem x, Melnjak x (Mehmet Uslu
dk. 83 ?), Azubuıke x (Nakoulma dk. 76 x), Musa Çağıran
x, Boldrın x, Samudio x, Aatif Chahechouhe
x (Aminu Umar
dk. 77 x), Vedat Muriç xx Yedekler: Cihan Topaloğlu, Mustafa Saymak, Abdullah Durak
, Saadane, Çinar Tarhan, Koray Altınay
, Orhan Ovacıklı Teknik Direktör: Okan Buruk
Beşiktaş: Karius xx, Gökhan Gönül
xxx, Vida xxx, Isimat Mırın xxx, Caner xxx, Medel xx, Hutchinson xxx, Lens xx (Kagawa dk. 78 x), Dorukhan xxx, Ljajic xxx (Rıdvan Yılmaz
dk. 88 ?), Burak Yılmaz xxx (Güven Yalçın dk. 69 xx) Yedekler: Utku, Ersin Destanoğlu, Necip Uysal
, Enzo Roco
, Oğuzhan Özyakup
, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Larin Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Vida (dk. 8), Ljajıc (dk. 14), Burak Yılmaz (dk. 64), Güven Yalçın (dk. 71, 82 ve 90), Ljajic (dk. 78) (Beşiktaş), Vedat Muric (dk. 43), Mohamed Abarhoun (dk. 70) (Çaykur Rizespor) Sarı Kartlar: Mohamed Abarhoun (Çaykur Rizespor), Caner, Burak Yılmaz (Beşiktaş)
(İHA)