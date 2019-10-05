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Rize'de 90 kiloluk orkinosa büyük ilgi

1 saat önce

Rize'de 90 kiloluk orkinosa büyük ilgi Balıkçı Necmettin Duman: "Hamsinin peşine yolunu şaşırıp Rize'ye düşmüş"RİZE - Rizeli balıkçılar hamsi avı için attıkları ağla 90 kilogram ağırlığında orkinos yakaladı.

Rize'de 90 kiloluk orkinosa büyük ilgi

Balıkçı Necmettin Duman: "Hamsinin peşine yolunu şaşırıp Rize'ye düşmüş"

RİZE - Rizeli balıkçılar hamsi avı için attıkları ağla 90 kilogram ağırlığında orkinos yakaladı. Daha önce bu kadar büyüğüne rastlanmayan orkinos Rize'de tezgaha koyulunca büyük ilgi gördü.

Rize'de balıkçı ağlarına takılan 90 kiloluk dev orkinos vatandaşın ilgi odağı oldu. Balıkçı tezgahında dev orkinosu gören vatandaşlar telefonlarına sarıldı. Orkinosun fotoğrafını çekmek için cadde üzerinde kabalık oluşturanlar Rize'de ilk defa bu kadar büyük bir orkinosu gördüklerini belittiler. Orkinosun hamsi tutarken ağlara yakalandığını belirten Necmettin Duman "Hamsi kovalarken yolunu şaşırıp Rize'ye gelmiş. Gece 4 sularında hamsi ararken hamsi ağlarına vurdu. Orkinos devamlı karşılaşıyoruz ama kilosu biraz fazla oldu bu kez. 30 kiloluğuyla karşılaşıyorduk. 90 kilogram balığımız. Tuttuk Rizeliye yedireceğiz balığımızı. Cumartesi günüde kesip halka vereceğiz. Büyük balık olduğu için ilgi büyük. Çocuğundan yaşlısına kadar herkes fotoğraf çektiriyor" dedi.

Rize'de 90 kiloluk orkinosa büyük ilgi

Rize, Genel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:42 Kaynak: İHA
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