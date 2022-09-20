RİZE'DE AB DESTEKLİ PROJE İLE AFET TATBİKATI - Son Dakika
Üye Girişi

RİZE'DE AB DESTEKLİ PROJE İLE AFET TATBİKATI

20.09.2022 20:15

RİZE'de Avrupa Birliği (AB) desteği ile düzenlenen 'Sel-Taşkın Önlenmesi ve Orman Yangınları Risk Yönetimi' projesi kapsamında masa başı tatbikatı yapıldı.

RİZE'de Avrupa Birliği (AB) desteği ile düzenlenen 'Sel-Taşkın Önlenmesi ve Orman Yangınları Risk Yönetimi' projesi kapsamında masa başı tatbikatı yapıldı.

AB desteği ile Batı Balkanlar ve Türkiye'de 'Sel-Taşkın Önlenmesi ve Orman Yangınları Risk Yönetimi' projesi kapsamında AFAD'da masa başı tatbikatı yapıldı. Projede Türkiye'nin yanında İtalya, Slovenya, İsveç, Çekya, Romanya ve Batı Balkanlar'da yer aldı. Projenin Sel-Taşkın Önleme kısmında pilot bölge seçilen Rize'deki AFAD koordinasyon merkezinde gerçekleştirilen masa başı tatbikatında TAMP afet gruplarının teknik personeli, sel-taşkın konusunda TATUM Erken Uyarı Sistemi, AFAD'ın erken uyarı sistemleri, TAMP ve halkın bilgilendirilmesinde kullanılan sistemler anlatıldı.

'ÇOK SAYIDA DERENİN OLMASI TAŞKINLARA NEDEN OLUYOR'

Tatbikata başkanlık yapan Rize AFAD Müdürü Mehmet Salih Avcı, 'İlimizin fazlaca yağış alması heyelan ve taşkın olaylarının sıkça yaşanmasına, bu çalışmada ilimizin seçilmesine sebep olmuştur. İlimiz bu konuda tecrübeli. Tatbikattan ziyade gerçek olaylarla baş ediyoruz. Dolayısıyla bizim bu tecrübemizden yola çıkarak AFAD başkanlığı afet anında nasıl uygulamalar yaptığını yabancı misafirlerimize göstermek istediler. Bunun için de ilimiz seçildi. İlimizde 9 bin 600 tane dere var. Bunun 3 bin 600 tanesi aktif, 6 bin tanesi kuru dere. Ancak kuru derelerde yağış sırasında taşkınlara neden olabiliyor. Dolayısıyla ilimizde bu yönüyle hassas illerin başında geliyor. Çok sayıda derenin olması taşkınlara neden oluyor' dedi.

'AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN DESTEKLENEN BİR PROJE'

Projeye İtalya'dan katılan CIMA Araştırma Vakfı görevlisi Marta Giambelli, 'Bu proje, uygulama IPA, FF projesi kapsamına uygulanıyor. Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir proje. Türkiye'deki yürütücüsü de AFAD. AFAD'la iş birliği halinde araştırmacı ekip, çalışma sahasını Rize olarak belirledi. Çünkü su baskını çalışmanın kapsamlarından biri. Burada olası bir afet halinde iletişim durumunu test etmek, bunu yaparken de hem TAMP, AFAD'ın ulusal planı hem de yereldeki planını nasıl çalıştığını yerinde uzmanları ile görüp değerlendiriyoruz' şeklinde konuştu. (DHA)

YORUMLAR
500
AB: Ukrayna'da ayrılıkçıların düzenlemeyi planladığı referandumu tanımayacağız AB: Ukrayna'da ayrılıkçıların düzenlemeyi planladığı referandumu tanımayacağız AB karar almada oy birliğinden nitelikli çoğunluğa geçişi tartışıyor AB karar almada oy birliğinden nitelikli çoğunluğa geçişi tartışıyor
Kaynak: DHA

Avrupa Birliği, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel RİZE'DE AB DESTEKLİ PROJE İLE AFET TATBİKATI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:06 Rusya "kısmi askeri seferberlik" ilan etti! Putin'den "Hedefimizi Donbas'ı özgürleştirmek" açıklaması
08:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek mi? Reuters'a yanıt verdi
08:55 2 kişiyi öldürüp 2 polisi yaralayan zanlının o gece başka bir cinayet daha işlediği ortaya çıktı
08:36 "Genel af mı geliyor?" sorusunu soran muhabire Bakan Bozdağ'ın basın danışmanından engel: Bak normalde ben sizi buraya almayacaktım, soru sormayın
08:13 Türkiye'nin en güzel kızı seçilmişti! Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say sosyal medyayı aktif kullanıyor
08:02 Rusya Devlet Başkanı Putin'in "kısmi askeri seferberlik" kararı sonrası ülkeden kaçışlar başladı! İstanbul'a bilet fiyatları absürt seviyelere çıktı
04:48 Pikap ile tırın çarpıştığı feci kazada ölenlerden birinin hamile olduğu öğrenildi
01:08 Almanya'dan dönen gurbetçi evinde gördükleri sonrası şaşkınlık yaşadı
00:38 İsmailağa cemaatinden tartışma yaratan yenge fetvası: Caiz olmaz
20:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino'yu kabul etti! Hediye edilen topa kafa vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 09:48:10. #1.11#
SON DAKİKA: RİZE'DE AB DESTEKLİ PROJE İLE AFET TATBİKATI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement