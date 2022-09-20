RİZE'DE AB DESTEKLİ PROJE İLE AFET TATBİKATI

RİZE'de Avrupa Birliği (AB) desteği ile düzenlenen 'Sel-Taşkın Önlenmesi ve Orman Yangınları Risk Yönetimi' projesi kapsamında masa başı tatbikatı yapıldı.

AB desteği ile Batı Balkanlar ve Türkiye'de 'Sel-Taşkın Önlenmesi ve Orman Yangınları Risk Yönetimi' projesi kapsamında AFAD'da masa başı tatbikatı yapıldı. Projede Türkiye'nin yanında İtalya, Slovenya, İsveç, Çekya, Romanya ve Batı Balkanlar'da yer aldı. Projenin Sel-Taşkın Önleme kısmında pilot bölge seçilen Rize'deki AFAD koordinasyon merkezinde gerçekleştirilen masa başı tatbikatında TAMP afet gruplarının teknik personeli, sel-taşkın konusunda TATUM Erken Uyarı Sistemi, AFAD'ın erken uyarı sistemleri, TAMP ve halkın bilgilendirilmesinde kullanılan sistemler anlatıldı.

'ÇOK SAYIDA DERENİN OLMASI TAŞKINLARA NEDEN OLUYOR'

Tatbikata başkanlık yapan Rize AFAD Müdürü Mehmet Salih Avcı, 'İlimizin fazlaca yağış alması heyelan ve taşkın olaylarının sıkça yaşanmasına, bu çalışmada ilimizin seçilmesine sebep olmuştur. İlimiz bu konuda tecrübeli. Tatbikattan ziyade gerçek olaylarla baş ediyoruz. Dolayısıyla bizim bu tecrübemizden yola çıkarak AFAD başkanlığı afet anında nasıl uygulamalar yaptığını yabancı misafirlerimize göstermek istediler. Bunun için de ilimiz seçildi. İlimizde 9 bin 600 tane dere var. Bunun 3 bin 600 tanesi aktif, 6 bin tanesi kuru dere. Ancak kuru derelerde yağış sırasında taşkınlara neden olabiliyor. Dolayısıyla ilimizde bu yönüyle hassas illerin başında geliyor. Çok sayıda derenin olması taşkınlara neden oluyor' dedi.

'AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN DESTEKLENEN BİR PROJE'

Projeye İtalya'dan katılan CIMA Araştırma Vakfı görevlisi Marta Giambelli, 'Bu proje, uygulama IPA, FF projesi kapsamına uygulanıyor. Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir proje. Türkiye'deki yürütücüsü de AFAD. AFAD'la iş birliği halinde araştırmacı ekip, çalışma sahasını Rize olarak belirledi. Çünkü su baskını çalışmanın kapsamlarından biri. Burada olası bir afet halinde iletişim durumunu test etmek, bunu yaparken de hem TAMP, AFAD'ın ulusal planı hem de yereldeki planını nasıl çalıştığını yerinde uzmanları ile görüp değerlendiriyoruz' şeklinde konuştu. (DHA)