Rize'de açık cezaevinden firar eden şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rize'de açık cezaevinden firar eden şüpheli yakalandı - Son Dakika

Rize'de açık cezaevinden firar eden şüpheli yakalandı

6 saat önce

Rize'de açık cezaevinden kaçan şüpheli Trabzon'da yakalandı.

Rize'de açık cezaevinden firar eden şüpheli yakalandı, System.String[]

Rize'de açık cezaevinden kaçan şüpheli Trabzon'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Rize Kalkandere Açık Cezaevi'nde bulunan C.T, 2 gün önce firar etti.

Hakkında geçmiş yıllarda eşine karşı şiddet uyguladığı ve tehdit ettiği bilgileri bulunan firari şüphelinin yakalanması için emniyet birimleri çalışma başlattı.

Eşi koruma altına alınan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Ortahisar ilçesindeki Reşadiye KavşağıInda otomobilin içinde yakaladı.

Şüphelinin cezaevine teslimi için işlem başlatıldı.

Kalkandere, Trabzon, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 08:02 Kaynak: AA
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