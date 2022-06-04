RİBEGEM'in 30 Mayıs ve 4 Haziran tarihleri arasında düzenlediği Gençlik Festivali kapsamında Portakallık mahallesi sahilinde bulunan yeşil alanda açık hava sinema etkinliği düzenlendi. Çanakkale Savaşı'nın anlatıldığı 'Son Mektup' adlı filmin gösterildiği etkinliğe gençlerin ilgisi yoğun oldu.Alanın dolduran gençlerin oldukça mutlu oldukları ve etkinlikten memnun kaldıkları görüldü. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin de gençlerle birlikte filmi izledi.

Kaynak: İHA

Rize Belediyesi, gençlik, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rize'de Açık hava sinamasına ilgi yoğun - Son Dakika

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