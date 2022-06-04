Rize'de Açık hava sinamasına ilgi yoğun - Son Dakika
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Rize'de Açık hava sinamasına ilgi yoğun

04.06.2022 03:20

Rize'de Açık hava sinamasına ilgi yoğun Rize Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi'nin düzenlediği RİBEGEM Gençlik Festivali kapsamında açık hava sinema etkinliği düzenlendi.

Rize'de Açık hava sinamasına ilgi yoğun

RİZE - Rize Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi'nin düzenlediği RİBEGEM Gençlik Festivali kapsamında açık hava sinema etkinliği düzenlendi.

RİBEGEM'in 30 Mayıs ve 4 Haziran tarihleri arasında düzenlediği Gençlik Festivali kapsamında Portakallık mahallesi sahilinde bulunan yeşil alanda açık hava sinema etkinliği düzenlendi. Çanakkale Savaşı'nın anlatıldığı 'Son Mektup' adlı filmin gösterildiği etkinliğe gençlerin ilgisi yoğun oldu.Alanın dolduran gençlerin oldukça mutlu oldukları ve etkinlikten memnun kaldıkları görüldü. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin de gençlerle birlikte filmi izledi.

Rize'de Açık hava sinamasına ilgi yoğun
Rize'de Açık hava sinamasına ilgi yoğun
Rize'de Açık hava sinamasına ilgi yoğun
Rize'de Açık hava sinamasına ilgi yoğun

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Kaynak: İHA

Rize Belediyesi, gençlik, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de Açık hava sinamasına ilgi yoğun - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de Açık hava sinamasına ilgi yoğun - Son Dakika
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