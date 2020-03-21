Rize'de açıkta satılan gıda maddeleri denetlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rize'de açıkta satılan gıda maddeleri denetlendi - Son Dakika

Rize'de açıkta satılan gıda maddeleri denetlendi

6 saat önce

Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü (Covid-19) Korona virüse karşı aldığı tedbirler kapsamında gıdanın hazırlanması, sunumu ve servis edilmesi sırasında virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla marketler, fırınlar ve toplu tüketim yerleri denetlendi.

Rize'de açıkta satılan gıda maddeleri denetlendi, System.String[]

Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü (Covid-19) Korona virüse karşı aldığı tedbirler kapsamında gıdanın hazırlanması, sunumu ve servis edilmesi sırasında virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla marketler, fırınlar ve toplu tüketim yerleri denetlendi.


Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Rize genelinde faaliyet gösteren marketlerde açıkta satılan her türlü gıda maddesinin uygun teknik ve hijyenik şartlarda üretilmesi, depolanması, pazarlanması, halk sağlığını korumak üzere gıda maddelerinin üretiminde kullanılan her türlü hammadde ve malzemelerin güvenliğine ilişkin özelliklerinin tespit edilmesi, gıda maddeleri üreten ve satan iş yerlerinin asgari teknik ve hijyenik şartlarının belirlenmesi ile ilgili denetimler gerçekleştirildi. Ayrıca il müdürlüğü tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılarak, gıda işletmelerine yönelik hazırlanan talimat ve broşürler ile birlikte bu kapsamda alınması gereken tedbirler ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı.


Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla "Vatandaşlarımız uygunsuzluktan şüphelendikleri işletme ve ürünlerle ilgili ihbarlarını Alo 174 Gıda Hattına yapabilirler. Korona virüsten korunmak için genel ve özel hijyen şartlarına uyalım" ifadelerine yer verildi. - RİZE

Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:50 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapılması yasaklandı
Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılıyor İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi         
20:08
Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti         
14:42
Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti         
10:13
Koronavirüs tehlikesine karşı halıların temizliğine dikkat! Düzenli aralıklarla yıkanmalı Koronavirüs tehlikesine karşı halıların temizliğine dikkat! Düzenli aralıklarla yıkanmalı         
10:06
Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu         
09:57
"Deniz Aytekin koronavirüs oldu" iddialarına babasından yalanlama         
09:52
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Kuzey Kore iki yeni füze denemesi gerçekleştirdi Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Kuzey Kore iki yeni füze denemesi gerçekleştirdi         
09:10
Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı         
09:10
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti         
09:05
Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor         
08:21
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek         
00:27
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşanan tüm gelişmeler Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşanan tüm gelişmeler         
00:26
İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı         
23:35
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı 670'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı 670'e yükseldi         
23:15
Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu         
16:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 22:13:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rize'de açıkta satılan gıda maddeleri denetlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]