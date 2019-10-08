Son Dakika Haberleri: Rize'de adrenalin tutkunları Fırtına Deresi'nde arazi araçları ile böyle eğlendi
Son Dakika Güncel Rize'de adrenalin tutkunları Fırtına Deresi'nde arazi araçları ile böyle eğlendi

Rize'de adrenalin tutkunları Fırtına Deresi'nde arazi araçları ile böyle eğlendi

24 dakika önce

Rize'nin Ardeşen ilçesinde bir grup adrenalin tutkunu Fırtına Deresi'nde araba ve motorları ile heyecan yaşadı.

Rize'de adrenalin tutkunları Fırtına Deresi'nde arazi araçları ile böyle eğlendi, System.String[]

Rize'nin Ardeşen ilçesinde bir grup adrenalin tutkunu Fırtına Deresi'nde araba ve motorları ile heyecan yaşadı.


İki kafadar Hasan Yazıcı 4x4 arazi aracı ile Mehmet Sırrı Kutanis ise motosiklet ile Fırtına Deresi'nde buluştu. Kutanis motosikleti ile Yazıcı ise arazi aracı ile Fırtına Deresi'nde suyun içerisinde gezdi. Arkadaşları ise bu anı cep telefonlarıyla saniye saniye görüntüledi. - RİZE

Hasan Yazıcı, Ardeşen, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:06 Kaynak: İHA
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