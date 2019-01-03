Rize'de Afgan ve Pakistan Uyruklu 45 Kaçak Göçmen Yakalandı

Rize
'nin Fındıklı
ilçesinde polisin uygulaması sırasında, yasadışı yollardan Türkiye
'ye giriş yaptığı anlaşılan Afgan ve Pakistan
uyruklu 45 kaçak göçmen yakalandı.
Rize İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fındıklı ilçesi Karadeniz Sahil Yolu
üzerinde şüpheli şahıslar olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Van
sınırından Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptığı ve buradan da Rize'ye geldikleri belirlenen 32'si Pakistan, 13'ü Afganistan
uyruklu toplam 45 kaçak göçmen şahıs yakalandı. Kontrollerde göçmenlerin pasaportlarının olmadığı tespit edildi. Rize İl Emniyet Müdürlüğü'nde bekletilen şahıslara Kızılay
Rize Şubesi tarafından gıda yardımı yapıldı. - RİZE