RİZE'DE AĞACA YILDIRIM DÜŞTÜ, EVDE YANGIN ÇIKTI - Son Dakika

RİZE'de yıldırım düşen bir ağacın alev alması sonucu bitişikteki evde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında, evde maddi hasar oluştu.

Kentte öğle saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak sonrası merkeze bağlı Uzunköy köyünde bir ağaca yıldırım düştü. Büyük bir gürültüyle ağaç dalları parçalanırken, bitişiğindeki Yusuf Yazıcı'ya ait 2 katlı evin giriş katı alev aldı. İhbarla gelen Rize Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangında evde maddi hasar oluştu.