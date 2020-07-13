Rize'de Ağaran Şelalesi, aşırı yağışla taştı (2) - Son Dakika

Rize'de Ağaran Şelalesi, aşırı yağışla taştı (2)
ÇAYELİ SELE TESLİM OLDURize'nin Çayeli ilçesinde sağanak sele yol açtı, dereler taştı, yollar ulaşıma kapandı.
ÇAYELİ SELE TESLİM OLDU
Rize'nin Çayeli ilçesinde sağanak sele yol açtı, dereler taştı, yollar ulaşıma kapandı. Eskipazar Mahallesi'nde Şairler Deresi'nin taşmasıyla çok sayıda bina ve iş yerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, park halindeki otomobiller selde sürüklendi. Karadeniz Sahil Yolu Çayeli ilçe geçisindeki köprü sel sularının yükselmesi sonucu çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Binalarda mahsur kalanlar, yüksek katlara çıkarak yardım bekledi. İlçede çok sayıda köy yoluda heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Köylerde mahsur kalanlar yardım çağrılarında bulundu. Bölgeye çok sayıda AFAD ekibi sevk edildi. Yetkililer, dere yataklarından uzak durulmasını istedi.
Muhammet KAÇAR- Mehmet Can PEÇE/RİZE, -
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 21:41 Kaynak: DHA
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