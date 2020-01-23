Rize'de ahır yangını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Rize'de ahır yangını - Son Dakika

Rize'de ahır yangını

6 saat önce

Rize'nin Çayeli ilçesinde yanan sobadan sıçrayan kıvılcımlar ahırda yangına neden oldu.

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Rize'nin Çayeli ilçesinde yanan sobadan sıçrayan kıvılcımlar ahırda yangına neden oldu. Yangında 3 hayvan son anda kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, yangın akşam saatlerine doğru Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana geldi. Yenipazar Mahallesi'ndeki bir ahırda hayvan yemlerinin yumuşaması için yakılan sobadan sıçrayan kıvılcımlar yemlere sıçrayarak yangın çıkardı. İçerisinde 3 hayvanın bulunduğu ahır bir anda yanmaya başladı. Yangın esnasında hayvanların sahibi çevredeki vatandaşlardan yardım isteyerek içeride bulunan 3 hayvanı dışarıya çıkarttı. Ahırın içerisinde bulunan saman ve çimlerin yanmasıyla birlikte yangın bir anda büyüdü. Ahırın sahibi hayvanları uzaklaştırarak bir ağaca bağladı. İtfaiye ekiplerine verilen haber sonrası başlatılan söndürme çalışmaları yaklaşık bir buçuk saat sürdü.


Yangında ahır kullanılmaz hale geldi. - RİZE

Yenipazar, Çayeli, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 07:33 Kaynak: İHA
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